Modernização da linha do Douro é o projecto mais atrasado do Ferrovia 2020

Todos os 20 empreendimentos apresentados em 2016 no âmbito do Ferrovia 2020 estão atrasados ou foram concluídos com atraso e até há um que não saiu do papel – a linha Aveiro – Viseu – Mangualde, que foi chumbado por Bruxelas por falta de rentabilidade. Mas há dois cujas obras nem sequer começaram: a renovação da via entre Vale de Santarém e Entroncamento e a electrificação da linha do Douro entre Marco de Canavezes e Régua. O primeiro deveria ter ficado concluído no primeiro trimestre de 2020 e o segundo deveria ter sido executado entre 2018 e 2019, sendo, por isso, o mais atrasado de todos os projectos.

