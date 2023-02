Bragança vai “reivindicar até ao limite” nova linha ferroviária com ligação a Espanha

Trás-os-Montes não quer ver o comboio morrer na região sem seguir para Espanha. A ligação proposta no Plano Ferroviário Nacional (PFN), que permite cumprir o objectivo do Governo de ligar todas as capitais de distrito ao serviço ferroviário, está neste momento envolta numa incógnita que pode pôr em causa a sua própria viabilidade caso a ligação seja só “meia-feita”. Num debate organizado nesta quarta-feira pela delegação norte da Ordem dos Engenheiros, o presidente da Câmara de Bragança recorreu à História para dizer “já tem a experiência de ser fim de linha [durante os anos em que a linha do Tua terminava na cidade]”, e que foi “tão fim de linha que a linha desapareceu em Bragança”. A região vai agora “reivindicar até ao limite” o regresso do comboio a Trás-os-Montes com ligação a Zamora.

