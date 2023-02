O futebol separa-se pelos joelhos

Uma advertência: as palavras que se seguem vão parecer uma aglomeração de letras, acentos e pontuação, ordenadas de maneira discutível, mas o processo para lá chegar terá andado mais próximo de uma operação ao cérebro (e não é pelo facto de quem o assina estar na mira do Provedor do Leitor deste jornal). Escrever com franqueza total sobre futebol feminino é uma gincana entre delicados capilares sanguíneos capazes de transformar quase tudo num banho de sangue à escala bíblica. Acabo, aliás, de golpear o primeiro: escrevi futebol feminino. Obviamente, não existe.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt