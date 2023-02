Quarta na TV: Um polícia francês nos EUA, Cavalos de Corrida e Marretas

CINEMA

Belleville Cop

Cinemundo, 20h40

Quando Roland, um velho amigo que há anos vivia em Miami é encontrado assassinado por um grupo ligado ao tráfico de estupefacientes depois de depor como testemunha de acusação, o polícia francês Sebastian “Baaba” Bouchard fica destroçado. É então que decide viajar até os EUA para ajudar a desvendar o crime. Mas tudo se complica ao perceber que o parceiro que lhe calhou em sorte é Ricardo Garcia, um polícia local totalmente avesso aos métodos usados pela polícia francesa. Uma comédia de acção realizada e escrita por Rachid Bouchareb em 2018, com Omar Sy, Luis Guzmán, Biyouna e Franck Gastambide, entre outros.

American Graffiti - Nova Geração

AXN Movies, 21h10

Há muito tempo, 1973, numa galáxia tão próxima que é a nossa própria galáxia, George Lucas assinou este filme coming of age passado em 1962, durante o último dia de férias de verão de um grupo de recém-diplomados do liceu. Produzido por Francis Ford Coppola, passa-se ao longo de uma só noite, com muito rock’n’roll e carros à mistura. No elenco encontram-se nomes como Richard Dreyfuss, Ron Howard, Mackenzie Phillips, Cindy Williams ou Harrison Ford. O canal passa também a sequela de 1979, assinada por Bill L. Norton, amanhã.

Há Dias de Azar

Fox Movies, 21h15

A vida não corre de feição a Slevin (Josh Hartnett): o prédio onde vive tem os dias contados, o seu bilhete de identidade foi roubado e, para terminar em glória, apanhou a namorada com outro... Para fugir de Los Angeles e dos seus problemas, refugia-se em casa de um amigo em Nova Iorque. Mas o seu azar vai falar mais alto. No submundo de Nova Iorque, dois reis do crime, antigos parceiros, são agora arqui-inimigos. E no meio dos ataques, as pessoas confundem Slevin com o amigo, um bode expiatório. Mas será que tudo é o que parece? Um filme de 2006 do escocês Paul McGuigan.

SÉRIES

Cavalos de Corrida

RTP1, 21h01

Criada e realizada por André Santos e Marco Leão, dupla que se fez nas curtas-metragens e passou para a televisão com a realização de Luz Vermelha, esta série que agora se estreia desenrola-se em 1981. No centro de tudo está um serralheiro e a sua namorada, que fazem pequenos assaltos para cumprirem o sonho de virem a ser donos de uma casa. Só que a coisa complica-se. No elenco, Tomás Alves, Teresa Tavares, Miguel Guilherme, Filipa Areosa, Soraia Chaves, Maria João Pinho e João Vicente. A música é de Xinobi. Cada episódio fica também disponível na RTP Play às 12h.

Fleishman em Apuros

Disney+, streaming

Em 2019, a jornalista Taffy Brodesser-Akner, do The New York Times, escreveu um romance que, no ano passado, adaptou à televisão. Essa série chega agora ao Disney+, com Jesse Eisenberg como um hepatólogo nova-iorquino de 40 e poucos anos que, após o divórcio, começa a navegar as aplicações de encontros na cidade. Logo a seguir, a sua ex-mulher desaparece. O elenco inclui também Lizzy Caplan, Claire Danes e Adam Brody.

DOCUMENTÁRIO

Tornar-se Marilyn

RTP2, 23h27

Para assinalar os 60 anos da morte trágica de Marilyn Monroe (1926-1962), que nasceu Norma Jeane Mortenson, um documentário do canal francês ARTE assinado por Michèle Dominici. A ideia é olhar para a vida e obra da actriz à luz de um mundo pós-#MeToo, em que se repensam as dinâmicas e questões de violência de género da época e do meio em que Monroe viveu.

INFANTIL

Os Marretas no Espaço (VP)

AXN Movies, 09h42

Em 1999, os Marretas foram ao espaço neste filme de Tim Hill que marcou a primeira aventura cinematográfica dos bonecos a não ser um musical, com Cocas e os outros Marretas a tentarem salvar Gonzo e Rizzo. O canal dedica ainda o dia a Sherlock Gnomes, de John Stevenson, Lorax, de Chris Renaud e Emoji: O Filme, de Tony Leondis.

DESPORTO

Liga dos Campeões: Inter x FCP

TVI, 19h50

Nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o Inter de Milão recebe o Futebol Clube do Porto para a primeira mão deste confronto.