Um postal dos escombros de Mariupol

Talvez seja sobre objectos como Mariupolis 2 que mais legitimamente recaia a expressão “cinema de urgência”. Mantas Kvedaravicius, cineasta lituano de 45 anos, correu para Mariupol, na Ucrânia, logo nas primeiras semanas subsequentes à invasão russa. Já tinha filmado a cidade alguns anos antes, em pleno contexto dos conflitos entre as populações ucraniana e russa do chamado Donbass (ou Bacia do Don, como se dizia em português antigo), e daí o 2 do título. Mas Kvedaravicius, se ainda filmou os primeiros bombardeamentos e os primeiros escombros de Mariupol, não sobreviveu muito tempo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt