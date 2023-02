Jane Fonda pede a países que “negoceiem com amor” tratado sobre oceanos

A actriz e activista Jane Fonda pediu aos países que estão esta semana em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, para negociarem "com amor” à medida que se forja um novo tratado para a protecção dos oceanos legalmente vinculativo.

“O oceano é nosso aliado. Vamos respeitá-lo e amá-lo”, disse Jane Fonda aos repórteres, na sede das Nações Unidas, nesta terça-feira.

“Negoceiem com amor e não a pensar apenas em trabalho ou nos interesses nacionais… [negoceiem] com amor e empatia nos corações pelas criaturas que estamos a tentar salvar e pelo oceano único que estamos a tentar salvar”, disse.

Os grupos ambientalistas acreditam que um tratado de protecção do oceano vinculativo a nível legal irá decidir se os esforços para salvaguardar a biodiversidade mundial poderão ter sucesso.

As conversações ficaram suspensas em Agosto com os países incapazes de atingirem um acordo acerca do financiamento. A partilha de procedimentos dos “recursos genéticos marinhos” e a criação de regras de avaliação do impacto ambiental nos oceanos provocado pelo desenvolvimento foram outros pontos de atrito.

Os especialistas que estão próximos destas negociações disseram que os grandes países aproximaram-se mais entre si em questões chave no início desta nova ronda de conversações, apesar de se continuar à procura de compromissos.

“Nem os cães fazem cocó nas suas casotas porque sabem que as casotas são uma segurança e um lar para eles. Nós estamos a fazer cocó na nossa casota”, disse Jane Fonda. “Não estamos a comportar-nos como deve ser e o tratado é importante porque vai obrigar-nos a isso.”