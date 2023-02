Habitação: Montenegro acusa Costa de “brincar com Portugal”

Segundo o líder do PSD, “ninguém em Portugal é capaz de defender” o programa que foi apresentado na semana passada: “Já nem os membros do Governo. Eu até acho que eles andam envergonhados por isso”.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou esta terça-feira o primeiro-ministro de andar “a brincar com Portugal e à governação”, apontando como exemplo o programa Mais habitação.

Em Braga, à margem de um encontro com a comunidade imigrante naquela cidade, Montenegro disse que “já nem os membros do Governo” são capazes de defender aquele programa.

“O dr. António Costa anda a brincar com Portugal, anda a brincar à governação, anda a experimentar políticas novas. Descobriu, sete anos depois, que precisava de um Ministério da Habitação”, referiu.

Segundo Montenegro, “ninguém em Portugal é capaz de defender” o programa que foi apresentado na semana passada: “Já nem os membros do Governo. Eu até acho que eles andam envergonhados por isso”, afirmou.

Para o líder do PSD, Costa faz tudo “em cima do joelho”, “é um repentista” e “faz alterações da manhã para a tarde em pilares essenciais das políticas públicas”.

“Faz as propostas dentro do Governo e apenas se prepara em cima do joelho para fazer conferências de imprensa”, disse ainda Montenegro.

Para o líder do PSD, o primeiro-ministro “anda desorientado”, porque “de uma só penada” diz ao país que quer reforçar o processo de descentralização de competências e depois, “numa política pública essencial, como a habitação, não fala nem com as autarquias locais nem com os governos das regiões autónomas”.

Montenegro disse que o PSD está disposto a oferecer ao executivo socialista o seu pacote de medidas da habitação, “para o Governo legislar bem”.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro apresentou um pacote de medidas, estimado em 900 milhões de euros, para responder à crise da habitação em Portugal com cinco eixos: aumentar a oferta de imóveis utilizados para fins de habitação, simplificar os processos de licenciamento, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e proteger as famílias.

O arrendamento de casas pelo Estado para as subarrendar, o pagamento de rendas (pelo Estado) em atraso após três meses de incumprimento, a isenção de IRS nas mais-valias de casas vendidas ao Estado e municípios, a suspensão de novas licenças para alojamento local (com excepção de uma área do interior) e uma linha de 150 milhões de euros para os municípios realizarem obras coercivas foram algumas das medidas anunciadas.

O programa Mais Habitação foi aprovado em Conselho de Ministros e ficará em discussão pública durante um mês. As propostas voltarão a Conselho de Ministros para aprovação final, em 16 de Março, e depois algumas medidas ainda terão de passar pela Assembleia da República.

Comissão da TAP

O líder do PSD desvalorizou, por seu lado, o facto de a deputada social-democrata Patrícia Dantas integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, quando está a ser julgada por fraude na obtenção de subsídio.

“Essa deputada exerce funções desde o início da legislatura, já esse processo corria termos, já ela tinha essa posição processual e está a fazer aquilo que já fazia antes de haver esta comissão de inquérito. Portanto, não há aí nenhuma novidade”, referiu Montenegro.

Eleita pelo círculo eleitoral da Madeira, Patrícia Dantas está a ser julgada, em Braga, por fraude na obtenção de subsídio, num megaprocesso centrado na entretanto extinta Associação Industrial do Minho (AIMinho).

O processo tem 120 arguidos e está relacionado com uma alegada fraude de cerca de 10 milhões de euros, envolvendo fundos europeus.

O antigo presidente da AIMinho António Marques é o principal arguido, estando acusado de um crime de associação criminosa, de 26 crimes de fraude na obtenção de subsídio, de 13 crimes de branqueamento, de 13 crimes de uso de documento falso, de dois crimes de burla qualificada, de 19 crimes de fraude fiscal qualificada e de um crime de falsificação de documento.