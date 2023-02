Deputada do PSD julgada por crime de fraude vai integrar a comissão de inquérito da TAP

Está a ser julgada, desde Maio, pelo crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção no megaprocesso da Associação Industrial do Minho mas, mesmo assim, a deputada Patrícia Dantas foi indicada pela direcção da bancada parlamentar do PSD para fazer parte da comissão de inquérito à gestão da TAP. A deputada, que está acusada neste processo desde 2018, tem tido o mandato suspenso por um dia por semana com alguma frequência para estar presente no julgamento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt