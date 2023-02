O PCP está vivo<_o3a_p>

Creio que nem nos tempos de "geringonça" a extrema-esquerda tivesse a coragem de apresentar uma medida tão invasiva como a apropriação de bens de cidadãos pelo Estado, neste caso, de casas devolutas, ou seja, qualquer habitação que não seja habitada há um ano.

Actualmente, qualquer cidadão moderado tem receio, e bem, do crescimento da extrema-direita, esquecendo que a extrema-esquerda pode ser igualmente agressiva e limitadora de liberdades. E olhando só para um lado deixamos que o outro chegue ao governo e deixando lá a semente, e assim ficamos com o PS mais à esquerda da história. Jerónimo de Sousa pode estar descansado que o PCP está vivo, o testemunho foi bem entregue, não a Paulo Raimundo, mas a António Costa.

João Ribeiro, Carregado

Habitação

No meio da gritaria que domina a discussão pública da Habitação, há bizarrias semânticas que, silenciosamente, dizem muito. Uma das mais frequentes (ainda este fim-de-semana, no PÚBLICO) designa uma subclasse da espécie humana como “os privados”. Esta intrigante categoria merece reflexão. Nunca conheci quem me dissesse “sou um privado”... Em que categoria alternativa se colocarão os iracundos utilizadores desta palavra? Serão “os públicos”? Talvez por “privados” se entenda aqueles que o são, pelo Estado, do fruto do seu trabalho e do gozo dos seus bens? E talvez por “públicos” se entenda aqueles que à vista de todos exercem os poderes desse Estado? Como é público, são recrutados entre os melhores dos melhores, por meio de escrutínio apertadíssimo como o buraco de certa agulha por onde não passaria um rico, ao contrário de outros mamíferos. Nos antípodas da roda da fortuna está quem não é privado nem público, os que, nada tendo, são apenas omni-impotentes e omnidependentes. Sobre eles, o Homem público derrama benevolamente o óbolo material de umas migalhas e o óbolo moral das leis com que fustiga e pune os “privados”, prevaricadores, velhacos e maus.

Bernardo Barahona Corrêa, Lisboa

Não as medem

O programa “Mais habitação” recentemente apresentado é vasto, mas há um ponto que julgo importante relevar pelo que tem de significativo quanto à forma equivocada como este Governo imagina soluções. Trata-se da recuperação dos imóveis devolutos assumida pelo Estado. Antes de mais, seria um bom sinal este dar o exemplo e recuperar os seus, antes de meter a foice em seara alheia.

Quem já precisou de recuperar ou modernizar o seu próprio imóvel sabe como o processo pode ser longo, imprevisível e variável em tempo e custos. As opções possíveis para os materiais e equipamentos, a coordenação dos diversos trabalhos e a (falta de) fiabilidade de muitos empreiteiros e instaladores pode tornar o processo num pesadelo difícil de controlar.

Imaginar que o Estado, que neste momento nem consegue completar um cabaz alimentar para distribuir a quem necessita, possa levar a cabo com um mínimo de eficácia e dimensão estas intervenções em casa alheia é de um irrealismo atroz. Este tique de o Estado se substituir aos intervenientes adequados e voluntariosamente assumir tudo e mais alguma coisa é uma atitude que não resolve nada a prazo e, pelo contrário, não dá confiança a quem dela precisa. Quem realmente sabe e pode investir.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

Arrendar coercivamente

O Estado, através de um qualquer governo, arrogar-se no direito de arrendar um imóvel, um apartamento ou um tecto a um particular que o não queira fazer, vai para além do que legalmente é admissível.

A lei fundamental do país, a Constituição, advoga que todo o cidadão tem direito a ter habitação, mas não à custa de outro cidadão. O dever é do Estado, que já há muito isso deveria estar implantado. Se o primeiro-ministro, António Costa, é obstinado no que quer fazer da propriedade alheia, o problema é seu. Ou, então, que mande reparar os milhares de prédios que tem ao abandono e os ponha, depois, à disposição daqueles concidadãos que deles necessitam.

Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acerca do assunto, ficou como ‘o tolo no meio da ponte’, tal como os aforismos ‘ficar em meias tintas’, ou ‘nem sim, nem sopas’ para ir ao encontro do seu dito de “só se sabe que um melão é bom depois de o encetar”, ‘calando-o’.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

