Biden: “A Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia. Nunca.”

Presidente americano faz, em Varsóvia, discurso sobre um ano de guerra. Hoje sabem-se as respostas a perguntas postas logo no início da invasão: “Estamos unidos e não vamos ser indiferentes.”

Há um ano, as questões postas pela iminente invasão russa da Ucrânia eram “simples mas profundas”, disse o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, num discurso de reflexão de um ano de guerra da Rússia na Ucrânia em Varsóvia.

Eram questões como se os países iriam apoiar a Ucrânia, se a NATO se manteria unida. Um ano mais tarde, continuou Biden, “sabemos as respostas a estas perguntas: estamos unidos e não vamos ser indiferentes”.

Biden voltou aos dias de antevisão da guerra, e aos primeiros dias da invasão russa, quando se pensava que os carros de combate russos iriam chegar a Kiev e tomar a capital ucraniana.

Mas Biden esteve em Kiev na véspera (fez uma visita histórica, não anunciada, a partir da Polónia). “E posso relatar que não só Kiev não caiu, como Kiev se mantém orgulhosa, alta e livre”.

Há um ano, Putin “pensava que iria conseguir a finlandização da NATO – conseguiu a natificação da Finlândia e da Suécia”, declarou, aludindo à política de neutralidade que Moscovo impôs à Finlândia durante décadas e ao pedido de adesão à NATO de Helsínquia e de Estocolmo, após viragens nas opiniões públicas, que depois da invasão da Ucrânia pela Rússia começaram a ver a pertença à Aliança Atlântica como uma boa opção para a sua segurança.

E o Presidente russo, continuou Biden, “foi confrontado com algo que há um ano era impensável para si – as democracias estão mais fortes e as autocracias mais fracas”.

Pensou que iria conseguir usar a energia ou a falta de alimento como arma, mas não conseguiu, disse ainda Biden.

Um ano mais tarde, “Putin já não duvida da força” da resposta – que aumentará ainda com mais sanções a serem anunciadas na próxima semana. “Mas ainda duvida da convicção, do apoio a longo prazo, esperando cansaço”, declarou Biden, antes de garantir: “Isso não vai acontecer”.

Porque só há um modo de lidar com autocratas, continuou Biden. “Eles só percebem uma palavra: não, não e não. Não, não me vais tirar o meu país, não, não me vais tirar o meu futuro.” Mais: “A Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia. Nunca.”

Biden falou ainda das várias atrocidades dos russos na Ucrânia, que cometeram crimes contra civis, “usaram a violação como arma de guerra, roubaram crianças como tentativa de roubar o futuro da Ucrânia”.

Mas um ano depois “dos tanques, das bombas, a Ucrânia ainda é independente e livre”, e o seu Presidente, Volodymyr Zelensky, “ainda lidera um governo eleito democraticamente”, e nas Nações Unidas “143 países condenaram” a invasão russa, “e só quatro votaram ao lado da Rússia”.

Conselheiros de Biden tinham dito, segundo a televisão CNN, que o discurso do Presidente dos EUA não seria uma resposta ao discurso do Presidente russo, feito também esta terça-feira. Biden tirou só uma pequena parte do seu discurso para se referir ao que disse Putin: “Não queremos destruir a Rússia. Não estávamos a conspirar para atacar a Rússia. Esta guerra nunca foi uma necessidade, foi uma tragédia. Cada dia que a guerra continua é uma escolha sua [de Putin]. Porque se a Rússia parasse a sua invasão, a guerra acabava. E se a Ucrânia parasse de se defender, esse seria o fim da Ucrânia”.

Biden agradeceu à Polónia por ter acolhido tantas pessoas refugiadas da Ucrânia. E aos “mais de 50 países que fazem chegar armas aos corajosos ucranianos na linha da frente”.