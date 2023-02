A epidemia das gomas

Querida Ana,

Estive a ouvir a conversa de três mães na paragem do autocarro e não queria acreditar no que diziam — pelos vistos os pré-adolescentes agora (ou pelo menos só soube agora!) saem da escola em grupo para irem esbanjar as semanadas e todos os trocos que encontram em GOMAS. Ana, querida filha, Gomas = Açúcar.

Ainda pensei que era uma partida de Carnaval, mas pelos vistos é mesmo a sério, e mesmo sério. Conscientes da nova moda há lojas de gomas e afins a abrir como cogumelos próximos das escolas, de onde os fanáticos da alimentação saudável expulsaram as bolas de Berlim.

Olhei para elas, incrédula, sem saber se havia de rir ou de chorar, e como calculas, não resisti a meter-me na conversa. Tanto chatearam os avós porque queriam dar papa aos queridos netinhos — “Papa? A mãe já leu a embalagem!!! Já viu quanto açúcar tem cada colherada?!” —, porque tinham a ousadia de lhes comprar um chupa-chupa ou um chocolate — “Não sabe que faz cáries e, além do mais, os excita e depois não dormem?” —, e agora isto!

Bem, com as greves e os furos, calculo em quanto já vão os níveis de hiperglicemia das criaturas. Já o Adão e a Eva tinham avisado que o fruto proibido era o mais apetecido.

Agora muito a sério, Ana — o que é que se passa? Sabes?

Querida Mãe,

Ainda temos de apurar se não foram as avós a viciá-los em doces, quando os pais viravam as costas. Bem vos avisámos que o açúcar funcionava como uma droga, não avisámos? Mas se as minhas memórias não me enganam, o fenómeno não é novo, porque me lembro de ir encher sacos de gomas antes de ir ao cinema.

Quer que lhe dê a minha opinião? Parece-me que os miúdos estão a explorar a sensação de liberdade que lhes dá poderem sair, muitos deles pela primeira vez, sozinhos da escola, para se aventurarem até ao café mais próximo, que se torna numa espécie de clube. Isto porque o bar da escola, o outro espaço mítico romantizado por pré-adolescentes, já não vende nada de particularmente apetitoso. Treinam, simultaneamente, a “independência financeira”, o prazer de poderem aplicar algum dinheiro de bolso numa coisa barata e que dá para partilhar com os amigos.

A grande questão é como é que os ajudamos a gerir estas novas liberdades — é o início de um debate entre pais e filhos sobre como e em que gastam o dinheiro, liberdade de movimentos, escolhas, exploração de limites. As gomas podem servir para os pais tomarem consciência de que chegou o momento de pensarem estas dinâmicas, para que, quando os “desejos” forem mais complexos, a máquina já esteja oleada.

Porque mais difícil de gerir do que as gomas, é a questão da segurança — o caminho para chegar às tais lojas ou cafés —, e o medo de que em grupo façam disparates que, individualmente, não lhes passariam pela cabeça.

Este abrir da gaiola é um enorme desafio para os pais, e o primeiro impulso é proibir. Mas, proibir taxativamente também tem muitos riscos, porque se todos vão e o nosso filho é o único que fica na escola, é muito provável que ele acabe por não resistir à tentação de “escapar” com os outros e de esconder a fuga, mentindo. E a mentira é o maior veneno de uma relação, corroendo a única arma que realmente temos para navegar a adolescência dos nossos filhos: a confiança.

Mas, mãe, há uma coisa que enquanto pais devemos mesmo reivindicar que são melhores condições nas escolas para os miúdos estarem uns com os outros, quando não estão na sala de aula.

Muitas escolas não têm salas de convívio, não têm um espaço para que se possam sentar a comer juntos — se não almoçarem da escola —, sítios onde possam ficar durante os furos ou entre as aulas, sobretudo nos dias em que lá fora está frio ou calor de mais. Porque, se é óbvio que não resolvia tudo, acredito que ajudava a criar um ambiente saudável que dissuadia de sair dali em busca de outros lugares mais acolhedores.

O Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. E, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.