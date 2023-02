Lagos propõe aventura de três dias em BTT e e-bikes pelos “melhores trilhos e paisagens”

Uma “prova inédita na zona do Barlavento Algarvio”: é a Lagos Bike Aventura, em Abril, entre os dias 14 e 16, com o turismo a pedalar.

A primeira Lagos Bike Aventura está prestes a fazer-se ao terreno: está marcada para Abril e pretende-se, diz a organização, que seja "uma prova de qualidade e não de quantidade". No máximo, serão 250 participantes a percorrer trilhos do concelho em BTT e bicicletas eléctricas num total de 161 km.

Trata-se de "uma prova inédita na zona do Barlavento Algarvio", sublinha em comunicado a autarquia de Lagos, que apoia a iniciativa, sendo aberta a atletas federados e não federados. A prova divide-se em três etapas, com um prólogo pela zona histórica da cidade de Lagos; segue-se um percurso de 83km no dia seguinte por várias freguesias e com direito às "paisagens únicas de serra e da Mata Nacional de Barão de S. João", cruzando os municípios de Monchique, Aljezur e Vila do Bispo; no último dia serão 74,5 km junto à costa e pelo interior da Luz à Aldeia da Pedralva com reentrada em Lagos.

Além dos participantes nacionais, a prova quer "atrair" adeptos além-fronteiras, "dando a conhecer aos participantes o que de melhor possui a cidade e o concelho de Lagos, sob o ponto de vista turístico", incluindo a gastronomia e "alojamentos de excelência" (são parceiros da iniciativa os Hotéis Vila Galé, Tivoli Lagos, Marina Rio e os alojamentos da messe Militar de Lagos).

Foto A Lagos Bike Aventura quer atrair ciclistas além-fronteiras CM Lagos

Em destaque no evento estará o Centro de BTT de Lagos, baptizado de Centro Cyclin’Lagos, que conta com "mais de 300km e extensão em plena Mata de Barão de S. João, com nove percursos de diferentes extensões e dificuldades".

As inscrições para a Lagos Bike Aventura, que decorre entre 14 e 16 de Abril, informa a organização, estão abertas até 31 de Março, no site www.stopandgo.net, e têm um custo de 60 euros por atleta (escalões open, masters e grand masters, com orientação de GPS).

A prova integra o Programa Nacional de Ciclismo para Todos, da Federação Portuguesa de Ciclismo e é organizada pelo Grupo Popular das Portelas e da Associação dos Amigos de Almádena, tendo o apoio da autarquia, da Associação de Ciclismo do Algarve, Junta de Freguesia de S. Gonçalo de Lagos, União de Freguesias de Bensafrim e Barão de S. João e Junta de Freguesia da Luz.