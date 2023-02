Na Liga dos Campeões, o Real Madrid nunca desiste

O Real Madrid olha para a Liga dos Campeões como a “sua” competição e tem motivos para isso: já a ganhou 14 vezes. E este historial inigualável alimenta a crença permanente dos “merengues”, mesmo em situações adversas. Já o vimos muitas vezes e voltámos a ver nesta terça-feira, em Anfield, um Real Madrid orgulhoso, que venceu o Liverpool por 2-5 na primeira mão dos oitavos-de-final da Champions. Depois de estar a perder por dois, o Real marcou “só” cinco golos seguidos.

Foi um jogo de espectáculo, erros e muitos golos, bem diferente do que tinha sido o anterior confronto entre “reds” e “blancos”, uma anémica final de Liga dos Campeões, em Agosto do ano passado, que caiu para o Real com um golo solitário de Vinícius. Mas a equipa de Jürgen Klopp parecia bem empenhada em vingar esse pesadelo em Paris, com uma dinâmica a fazer lembrar o Liverpool de tempos recentes. Logo aos 4’, foram os "reds" a dar espectáculo. Jogada rápida pela direita, Mo Salah coloca a bola na área e Darwin Nuñez, de calcanhar, faz o 1-0.

Anfield entrou em delírio com a habilidade do avançado uruguaio ex-Benfica e mais eufórico ficou aos 14’, quando Thibaut Courtois, habitualmente seguríssimo, se atrapalhou com a bola após um passe atrasado de Carvajal. Salah estava por perto e reagiu rápido ao erro do belga para fazer o 2-0. Isto era o Liverpool a dar um amasso ao Real Madrid e a saborear cada momento.

Só que, do nada, a equipa de Ancelotti voltou à vida. Aos 21’, Benzema entrega a bola a Vinícius e deixa-o fazer o resto. O brasileiro encontra espaço na área e remata para o fundo das redes de Alisson, mostrando que nunca se deve subestimar uma equipa tão habituada a ganhar como o Real. E, ainda antes do intervalo, os “merengues” reentraram definitivamente no jogo. Aos 36’, Joe Gómez faz um atraso nada brilhante para Alisson, e o guardião dos “reds” faz ainda pior: remata contra Vinícius e a bola segue outra vez para dentro da baliza.

A primeira parte passou a correr, a segunda não demorou quase nada a acelerar. Logo aos 47’, num livre lateral marcado de forma impecável por Modric, Éder Militão surgiu sozinho na pequena área e concretizou a reviravolta. Elevou o moral dos madridistas a níveis estratosféricos e lançou o Liverpool numa tremenda depressão. Rapidamente o Real aproveitou a nova relação de forças no jogo, com Benzema a fazer o 2-4 aos 56’, após passe de Rodrygo.

Klopp ainda tentou meter cabeças frescas em campo – Diogo Jota foi um dos que entraram, aos 64’ –, mas foi o Real a carregar mais no resultado. Aos 67’, depois de receber a bola de Vinícius na grande área, após tremenda investida de Modric, Benzema tirou o guarda-redes da frente para fazer o quinto do Real Madrid.

Nápoles tranquilo

Em Frankfurt, não houve tantos golos nem tanta emoção como em Liverpool, mas também houve um vencedor claro. Num jogo dirigido pelo português Artur Soares Dias, o Nápoles venceu o Eintracht, por 0-2, confirmando o favoritismo que tinha nesta eliminatória perante o vencedor da Liga Europa na época passada.

Os napolitanos, que estão a caminho de recuperar o “scudetto” na Série A italiana, até falharam um penálti aos 36’ (Kvaratskhelia permitiu a defesa de Trapp), mas foram para o intervalo a vencer, com um golo de Osimhen, aos 40’.

Na segunda parte, o Eintracht ficou reduzido a dez, aos 56’, com a expulsão por vermelho directo de Kolo Muani (Soares Dias estava bem perto e não teve dúvidas), e o Nápoles aproveitou a superioridade numérica para aumentar a sua vantagem, com um golo de Di Lorenzo aos 65’, após assistência de “Kvaradona”.