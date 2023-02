Mulher anuncia que engravidou do marido morto. É o primeiro caso em Portugal

A mulher que protagonizou a batalha pela legalização da inseminação post mortem em Portugal anunciou que está grávida do marido, que morreu com cancro em 2019. Hugo deixou escrito que queria que Ângela tivesse um filho com o sémen que criopreservou em vida.

"Hoje finalmente partilho com todos a tão desejada notícia! Foram anos de luta, o processo foi longo e doloroso… mas finalmente conseguimos! É com uma alegria enorme e com o coração cheio que partilho que batem dois corações dentro de mim", anunciou esta segunda-feira Ângela Ferreira no Instagram.

A divulgação da história de Ângela e Hugo numa série documental da TVI, em 2020, deu origem ao debate e à mobilização popular. Mais de 100 mil pessoas assinaram uma petição que levou a Assembleia da República a discutir a alteração à lei, vários partidos apresentaram projectos de lei, e, após um veto do Presidente da República, a nova lei da procriação medicamente assistida entrou em vigor em Novembro de 2021.