Os esquecidos dos sismos

Faz hoje duas semanas, a terra tremeu violentamente na Turquia e na Síria. Nos últimos dias, o mundo comoveu-se com as histórias de sobrevivência de gente que desafiou todas as probabilidades e foi retirada com vida dos escombros dos prédios onde viviam. Não haverá muitas mais para contar. Ontem as operações de busca foram oficialmente suspensas na maior parte do território turco.

