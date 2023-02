O coração ainda bate. O confessionário

Claro que é agora que todos começamos a contar as nossas histórias. Vivem dentro de nós há décadas. Eu, aqui, não sou uma vítima, mas até que ponto uma resposta diferente me teria posto nesse lugar?

Início dos anos 80 em Portugal. Os homens pareciam todos velhos enquanto novos. Como se de repente passassem dos 20 para os 50 e muito rapidamente estariam nos 70, num alegado fim de vida. Talvez fosse o peso da responsabilidade incutida muito cedo: cumprir o serviço militar, casar, ter filhos, um emprego para a vida. Uma casa paga no fim de se ter poupado anos. E de não se terem poupado décadas. Não foi fácil viver assim. Também não é fácil viver agora.

Eu tinha seis anos, uma criança que foi para a catequese como tantas outras. Se me perguntarem o que aprendi, direi as orações que repetimos até à exaustão – um código da estrada sem sentido. Não me lembro nunca de nos terem ensinado a bondade ou a empatia (que ainda não tinha nome na altura), mas a bondade sim, aquele que terá sido o maior ensinamento de Cristo.

Seis anos. Um amor enorme pelos animais que fomos juntando lá em casa. Coelhos pequeninos, pintainhos, os gatos e o cão que eu queria que nunca mais crescesse: era justo que continuasse do tamanho das minhas mãos.

Eu ainda não sabia bem o que era a angústia, mas rapidamente conheci o desconforto.

Os miúdos da catequese iam semanalmente confessar-se. Como se aos seis anos alguém, cujo maior delito seria ter uma fisga ou um pião lascado, pudesse confessar algo mais do que isto… Mas lá íamos ordeiramente num ritual que não se questionava. É aqui que surge a figura sombria de um homem do qual nada sabíamos. Óculos de massa pretos e uma seriedade inquestionável. Um homem que impunha a sua presença pela falta de sorrisos. Quantos homens dessa altura não sabiam ou não tinham aprendido a sorrir, como se o movimento aberto da boca os levasse ao ridículo?

O padre Óscar*, que nunca vi senão na sua batina dourada, lembra-me agora Godard. Seria provavelmente pelos óculos grossos pretos. Godard nesse virar da década, anos 80 vividos com alívio em Portugal, já tinha feito tantos filmes, tanto cinema. Óscar, o padre, os filmes que fazia seriam talvez a partir do confessionário.

Seis anos… e o homem sombrio escondido atrás da rede encaixada na madeira, ouvindo as crianças que só conheciam as alegrias pequeninas da vida, pergunta-me: “E pensamentos impróprios?” Lembro-me da estranheza da pergunta e de não saber a resposta porque ninguém com aquela idade está habilitado a dizer o que é próprio ou impróprio. Mesmo agora se me colocassem a mesma questão diria que “imprópria” é a pergunta feita a uma criança que nem sonha com a resposta. “Impróprio” é premeditar a maldade. Tristemente, esta pergunta foi-me feita muitas vezes e, não tenho dúvidas, a muitas outras crianças naquele tempo. Lembro-me de mais tarde ter finalmente percebido o sentido de “impróprio” e de ter respondido com coisas tão banais e próprias da idade: “ter invejado o bolo que a amiga comeu”, “não ter ajudado a minha mãe”. Talvez não fosse isto que aquele homem sombrio quisesse ouvir. A verdade é que não ficou ali muito mais tempo, tendo sido substituído por outro padre, mas não por nenhuma denúncia. Ninguém sabia que tinha a possibilidade de dizer que a pergunta era abjecta. E aqui estou eu, 45 anos depois, a lembrar-me disto. Isto não foi nada, mas era impossível não manchar a inocência de miúdos que ali estavam e que só pensavam em sair da confissão para ir brincar.

O poder da Igreja está hoje abalado por tudo o que se tem vindo a contar sobre os homens que dela vivem. Ainda os há sérios e nobres. A maioria, em meios pequenos, usou do seu poder para satisfazer os seus desejos mais obscuros. Os seus pensamentos impróprios?

Não acredito em nenhum Deus que peça exclusividade aos seus homens e os castigue com a penitência de não poderem constituir família. Sobretudo não concebo um Deus que não lhes dê a possibilidade dessa escolha.

No fim da confissão davam-nos uma sentença e rezávamos dez avé-marias em nome de nada. Estes homens que cometeram crimes hediondos implodiriam nas suas orações quando lhes déssemos a merecida penitência.

*Nome fictício