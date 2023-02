Carlos Alcaraz inicia época com título em Buenos Aires

Primeiro foi uma lesão abdominal, no início de Novembro, que o obrigou a desistir no Masters 1000 de Paris e a encerrar a época mais cedo do que previra. Depois, outro problema físico, numa perna, que o impediu de retomar a competição no Open da Austrália. Recuperado, Carlos Alcaraz pôde finalmente dar início à época 2023 na semana passada, em Buenos Aires, de onde trouxe o sétimo título da carreira. Já não na condição de líder do ranking mundial, entretanto perdido para Novak Djokovic, mas com o mesmo nível e ambição com que chegou ao topo.

O espanhol de 19 anos perdeu somente um set nos quatro encontros realizados na Argentina e terminou com uma vitória sobre o britânico Cameron Norrie (12.º), por 6-3, 7-5. “É o primeiro título desde o US Open e o meu primeiro torneio depois de quatro meses parado. Não esperava jogar a este nível, mas estou muito contente com o nível que apresentei desde o primeiro dia. Sou um rapaz competitivo, está no meu sangue e isso ficou demonstrado”, afirmou Alcaraz.

Este ?? en Buenos Aires es muy importante para mí! ?? GRACIAS a todos por el apoyo! ?? @ArgentinaOpen pic.twitter.com/6whyg74XHw — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 19, 2023

O número dois mundial está agora no Brasil para defender o título no ATP 500 do Rio de Janeiro, onde está também João Sousa (143.º), a aproveitar a entrada em torneios do ATP Tour antes da queda no ranking. O agora número dois português estreia-se no Rio Open defrontando o boliviano Hugo Dellien (111.º). Depois da boa campanha no ATP 250 de Delray Beach, Nuno Borges (103.º) teve de baixar de “divisão” e, esta semana, é o sexto cabeça de série do challenger de Monterrey, onde tem como primeiro adversário o norte-americano Bradley Klahn (468.º). No torneio mexicano está igualmente o compatriota Gastão Elias (250.º).

O torneio de Delray Beach acabou por ser conquistado por Taylor Fritz, que somou o quinto título ao bater, na final, o sérvio Miomir Kecmanovic (30.º), por 6-0, 5-7 e 6-2. Um triunfo obtido com a ajuda do público, depois de o número sete do ranking mundial ter desperdiçado um match-point a 5-4 do segundo set.

Medvedev em ascensão

Na Europa, Daniil Medvedev assegurou o regresso ao top 10, três semanas depois de o ter deixado. O tenista russo de 27 anos derrotou Jannik Sinner, por 5-7, 6-2 e 6-2, na final do ABN AMRO Open, em Roterdão, e surge esta semana no oitavo posto da hierarquia mundial. “É óptimo porque ainda estamos no início do ano. Este é o meu terceiro torneio e já tenho um título; no ano passado, precisei de 10 torneios”, afirmou o ex-número um do ranking.

Mas a subida mais assinalável na tabela ATP é a de Tallon Griekspoor, o primeiro neerlandês a chegar às meias-finais do ABN AMBRO Open desde 2014. Griekspoor, de 26 anos, derrotou Alexander Zverev, perdeu com Sinner e subiu 21 lugares para registar um novo máximo pessoal: 40.º.

Esta semana, Medvedev é uma das estrelas do Qatar ExxonMobil Open, a par de Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev e Andy Murray. Sinner optou por viajar até Marselha, onde realiza-se o Open 13 Provence, igualmente da categoria ATP 250.

Subida marcante, cerca de 200 lugares, é também a de Henrique Rocha que, no domingo, conquistou o primeiro título profissional, o Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António. O atleta de 18 anos, do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, ultrapassou todos os adversários desde o qualifying e, na final, superou o ex-124.º mundial e bem mais experiente italiano Federico Gaio (381.º), por 6-3, 6-1.

Rocha chegou ao Algarve no 858.º lugar no ranking mundial e, na próxima semana (quando forem contabilizados os pontos), deverá surgir perto do 638.º posto.