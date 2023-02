Um jacaré à solta em Nova Iorque

Guardas encontraram animal no Lago Prospect Park no domingo de manhã, no coração da selva de betão, e notaram que parecia letárgico e em estado de choque. Foi levado para o Jardim Zoológico do Bronx.

O pessoal do New York City Park deparou-se com um crocodilo doente no Prospect Park do Brooklyn este fim-de-semana, disse o Departamento de Parques. Os guardas florestais capturaram o réptil perdido e trouxeram-no para o Jardim Zoológico do Bronx para ser tratado.

O pessoal de manutenção do parque encontrou o jacaré no Lago Prospect Park no domingo de manhã, no coração da selva de betão, e notou que parecia letárgico e em estado de choque possivelmente causado por baixas temperaturas. No domingo a temperatura máxima em Nova Iorque foi de 9 graus Celsius.

Os jacarés vivem tipicamente em climas tropicais e são nativos do sudeste dos Estados Unidos. Este tinha cerca de 1,2 metros de comprimento.

Foto Guardas do parque urbano capturaram um jacaré num lago no Prospect Park, no bairro de Brooklyn, em Nova Iorque NYC Parks/REUTERS

"Estamos gratos aos nossos guardas do Parks Enforcement Patrol e Urban Park Rangers que entraram em acção para capturar e transportar o jacaré", disse um porta-voz da NYC Parks numa declaração.

"Ninguém sofreu qualquer tipo de lesão no processo de captura e transporte do animal para o jardim zoológico", disse o departamento.

Os ataques do jacaré são extremamente raros nos Estados Unidos, mesmo nos estados onde habitualmente residem. A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida) contou que houve apenas 442 incidentes de mordidas não provocadas no estado entre 1948 e 2021.

Não se sabe como é que o jacaré foi parar ao lago, mas o caso já serviu para o departamento de parques da cidade de Nova Iorque emitir um aviso público contra a libertação de animais não nativos no ambiente da cidade, lembrando obviamente que é ilegal. Os New York City Urban Park Rangers respondem a cerca de 500 chamadas relativas a animais em mau estado todos os anos.