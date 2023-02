Itália: os canais de Veneza estão a secar?

A Itália enfrenta um novo alerta de seca e Veneza, onde as inundações são normalmente a principal preocupação, enfrenta marés invulgarmente baixas.

Semanas de tempo seco no Inverno levantaram preocupações de que a Itália pudesse enfrentar outra seca após a emergência do Verão passado, tendo os Alpes recebido menos de metade da sua queda normal de neve, de acordo com cientistas e grupos ambientalistas.

O aviso surge quando Veneza, onde as inundações são normalmente a principal preocupação, enfrenta marés invulgarmente baixas que estão a impossibilitar a navegação de gôndolas, táxis aquáticos e ambulâncias em alguns dos seus famosos canais.

Os problemas em Veneza estão a ser imputados a uma combinação de factores - a falta de chuva, um sistema de alta pressão, uma lua cheia e correntes marítimas.

Os rios e lagos italianos estão a sofrer de uma grave falta de água, disse o grupo ambiental Legambiente esta segunda-feira, adiantando que a atenção está mais centrada no norte do país.

O Pó, o rio mais longo de Itália, que corre dos Alpes a noroeste do Adriático, tem menos 61% de água do que o normal nesta altura do ano, acrescentou a associação num comunicado.

Em Julho de 2022, a Itália declarou o estado de emergência para as zonas em redor do Pó, que representa cerca de um terço da produção agrícola do país e sofreu a sua pior seca dos últimos 70 anos.

"Estamos numa situação de défice hídrico que se tem vindo a acumular desde o Inverno de 2020-2021", rconfirma o especialista em clima Massimiliano Pasqui do instituto italiano de investigação científica CNR, citado pelo diário Corriere della Sera.

"Precisamos de recuperar 500 milímetros nas regiões do noroeste: precisamos de 50 dias de chuva", acrescentou.

Os níveis da água no Lago Garda, no norte de Itália, caíram para níveis mínimos históricos, tornando possível chegar à pequena ilha de San Biagio, no lago, através de um caminho exposto.

Um anticiclone tem dominado o tempo na Europa Ocidental durante 15 dias, trazendo temperaturas amenas mais normalmente vistas no final da Primavera.

As previsões meteorológicas mais recentes assinalam, no entanto, a chegada nos próximos dias da precipitação e da neve muito necessárias nos Alpes.