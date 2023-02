O quarto chinês a ver-se ao espelho

Toda a gente tem direito a uma coluna de opinião sobre inteligência artificial antes de acabar o recreio. São as regras, concebidas para proteger a classe mais ameaçada: seres humanos com dedos manchados de nicotina, recibos verdes por preencher e prazos de entrega para cumprir. O novo brinquedo da OpenAI é capaz de produzir conteúdos medianos e repetitivos que passam plausivelmente por textos coerentes e dignos de atenção — e esse, com franqueza, é o nosso trabalho. A preocupação é compreensível. Provavelmente desde a ovelha Dolly que não havia um ponto de foco tão apelativo para ansiedades de redundância. No caso do ChatGPT, podemos ao menos responder na mesma moeda.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt