Primeira-ministra italiana visita Kiev esta segunda-feira

Georgia Meloni vai à Ucrânia depois de Berlusconi ter acusado Zelensky de ser o causador da guerra. Tajani falou no sábado com Kuleba para garantir que o apoio italiano se mantém.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, viaja esta segunda-feira para Kiev para se encontrar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse uma fonte política este domingo à Reuters.

Giorgia Meloni, que assumiu o cargo em Outubro, já havia dito que planeava visitar a Ucrânia antes de 24 de Fevereiro, dia em que se assinala um ano da invasão russa da Ucrânia.

Apesar das fricções sobre o assunto dentro da coligação de direita que governa a Itália e uma opinião pública dividida, a primeira-ministra tem sido uma forte apoiante da Ucrânia.

O antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, líder do partido conservador Força Itália, parte da coligação de governo, disse na semana passada que se fosse ainda líder do executivo não quereria encontrar-se com Zelensky, por considerar o Presidente ucraniano culpado na guerra.

O Partido Popular Europeu, de que faz parte a FI, disse na sexta-feira que iria cancelar as jornadas do partido em Nápoles, que deveriam contar com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por causa dos comentários de Berlusconi.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano e presidente da FI, Antonio Tajani, afirmou, entretanto, que se encontrou no sábado, na Conferência de Segurança de Munique, com o seu homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, a quem assegurou que a Itália continua a apoiar a Ucrânia.

Itália e França acabaram recentemente as conversações com vista ao envio de um sistema avançado de defesa antiaérea para Kiev na Primavera.