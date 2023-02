Coreia do Norte dispara mísseis balísticos e ameaça fazer do Pacífico um “campo de tiro”

A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Yo Jong, publicou um comunicado onde se posicionou contra a presença cada vez mais frequente de bens estratégicos norte-americanos na península coreana.

Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos na segunda-feira a partir da sua costa leste, de acordo com as autoridades militares da Coreia do Sul. A irmã de Kim Jong-Un deixou o alerta: a Coreia do Norte pode fazer do Pacífico um “campo de tiro” se os EUA continuarem a colaborar com a Coreia do Sul, aumentando as tensões na região.

A Guarda Costeira japonesa disse, por seu turno, que a Coreia do Norte lançou dois projécteis que poderiam ser mísseis balísticos na segunda-feira (pelas 22h em Portugal continental), que caíram em apenas alguns minutos. Todos os projécteis caíram fora da zona económica exclusiva do Japão, de acordo com o relatado pela emissora pública NHK.

“Estamos a examinar cuidadosamente a influência que terá sobre a segurança do nosso estado”, lê-se no comunicado. " A frequência da utilização do Pacífico como o nosso campo de tiro depende do carácter da acção das forças norte-americanas.”

O lançamento acontece dois dias depois de a Coreia do Norte ter disparado um míssil balístico intercontinental para o mar ao largo da costa ocidental do Japão, ao que chamou um “exercício de lançamento repentino”.

Kim Yo Jung refutou ainda a análise dos peritos — depois de alguns deles terem sublinhado que o lançamento "repentino" demorou mais de nove horas a acontecer depois da ordem do líder — e disse que a Coreia do Sul nem tinha aviões de reconhecimento no local na altura do lançamento.

"Vão defender o facto de os aviões de reconhecimento não estarem a voar naquele momento dizendo que estavam a monitorizar com alegados meios especiais e métodos, sob cooperação próxima entre os serviços secretos da Coreia do Sul e dos EUA", afirmou.

O lançamento desta segunda-feira é o terceiro maior teste de armamento norte-coreano este ano. Os testes acontecem depois de Pyongyang ter prometido uma “resposta sem precedentes persistente e forte” numa altura em que a Coreia do Sul e os EUA estão a preparar-se para realizar exercícios militares conjuntos, como tem acontecido todos os anos, parte de um esforço para combater a crescente ameaça nuclear e de mísseis que a Coreia do Norte representa.