A interrupção voluntária da gravidez e os objectores de consciência

No último ano do curso de Enfermagem estagiei num grande centro de saúde da Margem Sul. E, logo no primeiro dia, numa espécie de praxe de mau gosto, o meu carro, um Renault Clio de 1994, foi assaltado. Ainda vinha a uns bons 50 metros do estacionamento, quando percebi que o vidro do lado do pendura estava partido, e, juro-vos, senti um baque no coração que se intensificou, quando cheguei mais perto e confirmei os meus piores receios: o ladrão tinha levado o rádio, novinho em folha, que tanto me custara comprar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt