O teatro de Kiev que é um “abrigo artístico” e cura as cicatrizes da guerra

As bombas caem e as sirenes gritam mas, numa cave de Kiev, os ensaios para o espectáculo — sobre uma cidade alemã implacavelmente atacada durante a Segunda Guerra Mundial — prosseguem.

A próxima actuação do ProEnglish Theatre de The Book of Sirens é no dia 21 de Fevereiro, três dias antes do primeiro aniversário da invasão da Rússia.

É a mais recente proposta do fundador do teatro e director artístico Alex Borovenskiy, que tem a missão criativa de ajudar a curar as cicatrizes do conflito e dizer ao mundo que há mais na Ucrânia do que sobrevivência.

"Se falarmos da guerra através da arte, esta ferida cicatrizará muito mais rapidamente. Não vamos ficar marcados. Não teremos este trauma durante gerações", disse à Reuters.

O teatro permitiu que as pessoas experienciassem traumas "de uma forma não traumática", acrescentou Borovenskiy, cujo grupo actua em inglês.

"Pode-se falar sobre isso e é mais fácil. É muito terapêutico falar sobre coisas militares sob a forma de arte."

O teatro situa-se numa cave sob um edifício de quatro andares. Era um abrigo anti-bombas na Segunda Guerra Mundial, agora é um "abrigo artístico", diz Borovenskiy.

Nos primeiros dias da guerra da Ucrânia, 40 pessoas e sete gatos viviam ali refugiados, e os actores ensaiaram The Book of Sirens. A peça é baseada em A Rapariga que Roubava Livros, de Markus Zusak, e na obra de Hector Abad Faciolince e num excerto do seu livro premiado Somos o Esquecimento que Seremos.

"Não é necessária qualquer banda sonora. Basta abrir a janela e ouvir as sirenes e esta é a música", disse Borovenskiy.

Considera a peça imagem de marca do ProEnglish Theatre e vai levá-la a Mykolayiv, perto da linha da frente, depois da récita de 21 de Fevereiro em Kiev.

“Tantas coisas belas”

Borovenskiy fundou o teatro em 2014 e o seu objectivo sempre foi que as suas actuações fossem apenas em inglês. Embora haja um apetite pelo teatro em ucraniano como expressão da identidade nacional, considera que o inglês pode transmitir ao mundo a mensagem de que a Ucrânia não são só combates.

"Somos um país belo e quando ganharmos esta guerra, criaremos tantas coisas belas", disse.

Em Dezembro, o teatro acolheu a sua primeira representação internacional desde o início do conflito. A actriz Kristin Milward apresentou uma versão inglesa de Pussycat in Memory of Darkness, do dramaturgo ucraniano Neda Nezhdana, baseada na história da vida real de uma mulher do Donbass.

Milward, que é inglesa e norueguesa, apresentou pela primeira vez a peça em Agosto passado no Finborough Theatre de Londres, onde irá repô-la esta Primavera, após uma semana de récitas em Atlanta, na Geórgia (EUA).

A sua experiência da peça destaca-se, disse, na medida em que todo o público se emociona, uma vez que todos, quer sejam ucranianos ou não, compreendem a profundidade do sofrimento. "As pessoas [não ucranianas] com as quais estão sentadas irão sentir a sua dor."

Borovenskiy disse que a visita de Milward "foi um exemplo de apoio e solidariedade internacional teatral" que espera que seja cimentado pelo primeiro festival de teatro “à margem” da Ucrânia. Previsto para finais de Agosto e Setembro, assinalará o Dia da Independência da Ucrânia a 24 de Agosto.