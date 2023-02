Segunda na TV: Lore, Marc Márquez e fantasias

CINEMA

Colete de Forças

Fox Movies, 21h15

John Maybury, responsável pelo aplaudido biopic sobre Francis Bacon O Amor É o Diabo, realiza este thriller psicológico em que Adrien Brody, Kris Kristofferson e Keira Knightley assumem os papéis principais.

Depois de recuperar de um tiro na cabeça, mas ainda a sofrer de lapsos de memória, o veterano de guerra Jack Starks volta à cidade onde cresceu e já não tem família. É alvo de uma acusação de homicídio, declarado louco e internado numa instituição mental.

Fica entregue aos cuidados do Dr. Becker, que vai submetê-lo a um controverso tratamento que consiste em injectar drogas experimentais, prendê-lo num casaco e fechá-lo numa gaveta de morgue durante períodos de tempo incertos. Neste estado desorientado, a mente de Starks vai projectar-se no futuro em que descobre que vai morrer brevemente e em que também conhece uma mulher que poderá ou não salvá-lo.

Lore

RTP2, 23h18

Alemanha, Maio de 1945. Com a morte de Hitler e a invasão do exército aliado, a queda do III Reich é uma inevitabilidade iminente. Lore (Saskia Rosendahl) é uma rapariga alemã que cresceu segundo os princípios nazis. Quando os pais são presos, ela e os irmãos são obrigados a atravessar um país devastado pela guerra, em direcção à casa da avó materna. O seu destino vai cruzar-se com o de Thomas (Kai-Peter Malina), um jovem judeu sobrevivente a Auschwitz.

É assim que, devido a uma súbita mudança de circunstâncias, Lore é obrigada a aprender a confiar em alguém que toda a vida foi ensinada a desprezar. Pelo caminho, ao mesmo tempo que vai descobrindo a verdade sobre a família e o regime onde foi educada, vai também aprender os segredos do amor e do desejo. Com argumento e realização de Cate Shortland, Lore baseia-se na obra The Dark Room, de Rachel Seiffert.

SÉRIE

Fantasy Island

AXN White, 21h25

Começa a segunda temporada da sequela da série que tantos desejos realizou nos anos 1970 e 80. É protagonizada por Roselyn Sánchez na pele de Elena Roarke, descendente do Mr. Roarke original e responsável pelo resort de luxo que tem o misterioso poder de satisfazer os sonhos dos seus hóspedes. O primeiro episódio envolve duas amigas ansiosas por uma reunião de antigos colegas de liceu e uma senhora com vontade de saber se a adoração que nutre pelo seu gato é correspondida pelo bichano.

DOCUMENTÁRIO

Marc Márquez: All In

Prime video, streaming

Estreia. O piloto espanhol de motociclismo Marc Márquez, que já foi oito vezes campeão mundial, é o alvo desta série documental. Os cinco episódios focam-se numa etapa determinante da sua vida desportiva e pessoal: a sede de regressar ao MotoGP na sua melhor forma, depois do difícil e longo processo de recuperação de lesões graves que o manteve afastado das pistas.

CULINÁRIA

Dias Vegetarianos com Jamie Oliver

24Kitchen, 21h52

Estreia. Cottage pie, street food indiana e mac & cheese são os primeiros pratos servidos por Jamie Oliver no programa que criou para satisfazer o palato vegetariano. Objectivo: “provar que pratos sem carne também podem ser deliciosos e reconfortantes”, explica o canal, “e que está na altura de parar de pensar nos vegetais como acompanhamento”. Sejam recriações ou reinvenções, todas as sugestões do chef britânico vão beber inspiração às suas viagens.

Foto Dias Vegetarianos com Jamie Oliver Richard Clatworthy

INFANTIL

Vamos, Cães. Vamos!

Panda, 18h30

Co-produzida pela norte-americana Dreamworks e pela canadiana WildBrain Studios, e originalmente desenvolvida para a Netflix, a série animada inspira-se no livro infantil que P.D. Eastman escreveu no início dos anos 1960. Os protagonistas são a cadelinha Tag e o seu fiel amigo Guga, sempre prontos a ajudar os habitantes de Vila-Pata.

Vamos, Cães. Vamos! estreia-se hoje no Panda como parte do especial Brincar ao Carnaval, que fica em antena até dia 22 e que também inclui os filmes Sammy 2 (hoje), A Princesa e o Dragão (amanhã) e Um Voo em Grande (quarta), sempre às 16h e na versão dobrada em português.