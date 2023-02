Fica com o meu filho por duas horas? Babysitters são já milhares em Portugal

Inscrevem-se em plataformas, abrem páginas no Instagram e há quem já não se imagine a fazer outra coisa. Ganham melhor do que há um ano, mas ainda abaixo da média global.

A carga horária com cada criança não ocupa, muitas vezes, mais do que duas ou três horas por dia, mas há quem passe a noite com elas. São procuradas por pais que não têm com quem deixar os filhos assim que os infantários ou escolas fecham, mas também por quem quer ir jantar fora ao fim-de-semana sem os mais pequenos. Começam por ser, muitas vezes, pessoas conhecidas, mas já há plataformas que oferecem milhares de opções para quem precisa de uma. As babysitters em Portugal são já milhares e mais bem pagas do que há um ano, ainda que continuem abaixo da média global, segundo os dados recolhidos por uma plataforma dedicada ao sector e activa em 82 países.