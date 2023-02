Sob a forma de pressão, o Presidente estende passadeira vermelha ao primeiro-ministro

No “jogo” político e democrático (…) é normal e saudável que o Presidente pressione o primeiro-ministro, assim como que o primeiro-ministro se justifique do modo que melhor convém à sua governação.

Finalmente, a semana política foi ocupada com a discussão de políticas públicas e estratégicas para o desenvolvimento do país e não andámos enredados em polémicas ou em casos. Finalmente, o primeiro-ministro, António Costa, parece ter retomado o equilíbrio governativo e na mesma semana, foi, na quarta-feira, ao Palácio de Belém apresentar o balanço da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), realizou, na quinta-feira, um Conselho de Ministros temático sobre Habitação, de onde saiu uma reforma do sector, e até conseguiu, ao fim de mais de um mês, nomear o novo secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Caleia Rodrigues, que era vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e tem um sólido currículo.