Morreu o banqueiro e ex-ministro João Salgueiro

O antigo ministro João Salgueiro morreu esta sexta-feira, aos 88 anos, anunciou a Presidência da República.

"Portugal perdeu hoje um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado.

"Teve um papel particularmente importante no planeamento económico, no nascimento das regiões plano, que viriam a dar origem às CCDR, na tentativa, falhada, de modernização no tempo de Marcello Caetano, no sector bancário público nos anos 70 e 80, no Ministério das Finanças, na liderança de uma das mais importantes sensibilidades dentro do PPD-PSD e, durante 50 anos, na SEDES, de que foi inspirador, presidente e figura tutelar, na transição para a a Democracia e até ao século XXI", lê-se ainda na nota assinada pelo chefe de Estado.

Formado em Economia, João Salgueiro foi vice-governador do Banco de Portugal. Ocupou, até 1971, o cargo de subsecretário de Estado do Planeamento no Governo de Marcello Caetano, e chegaria em 1981 a ministro de Estado, das Finanças e do Plano do VIII Governo Constitucional, de Francisco Pinto Balsemão.

Concorreu ainda, em 1985, à liderança do Partido Social Democrata, acabando por perder para Aníbal Cavaco Silva.

João Salgueiro foi condecorado em Dezembro de 2021 pelo Presidente da República com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, no encerramento do 5.º Congresso da Sedes — Associação Para o Desenvolvimento Económico e Social​.