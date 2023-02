João Salgueiro (1934-2023): um príncipe da transição

O economista João Salgueiro que, no pós-25 de Abril, foi ministro de Estado, das Finanças e Plano do VIII Governo Constitucional, liderado por Francisco Pinto Balsemão, morreu esta sexta-feira, aos 88 anos. Foi a Presidência da República que informou o país da morte do ex-governante e, numa nota assinada pelo chefe de Estado, considerou que “Portugal perdeu hoje [ontem] um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX.”

