Programa Shuttle vai atribuir bolsas até 7500 euros para apoiar artistas do Porto

O programa Shuttle tem como objectivo promover a cultura e apoiar os artistas do Porto. As candidaturas para a edição deste ano abrem a 20 de Fevereiro.

O programa da Câmara Municipal do Porto Shuttle vai atribuir bolsas de estímulo à internacionalização para artistas do concelho a partir de segunda-feira, com valores entre os 1.000 e os 7.500 euros.

De acordo com um comunicado da autarquia, "as candidaturas ao programa municipal de estímulo à internacionalização da prática artística contemporânea do Porto abrem na próxima segunda-feira, 20 de Fevereiro", estando abertas "em permanência até Outubro".

"O Shuttle irá atribuir bolsas entre 1000 e 7500 euros, dispondo de um orçamento total de 100 mil euros (mais 25 mil euros em relação aos últimos dois anos)", refere o comunicado da autarquia presidida pelo independente Rui Moreira.

A finalidade do programa é, segundo a câmara, "financiar despesas logísticas e de produção conexas à promoção internacional de projectos de artistas, autores e agentes culturais, criados ou desenvolvidos por entidades sediadas no Porto".

"O programa admitirá projectos que prevejam a sua realização até 30 de Junho de 2024" que se inscrevam numa de quatro áreas: "artes visuais e curadoria, artes performativas, performance e composição musical, tradução e criação literária e ensaística".

À semelhança do que aconteceu com o programa Criatório, "esta é a primeira edição em que os apoios serão atribuídos através da Ágora - Cultura e Desporto do Porto", a empresa municipal do sector, estando "previstas três reuniões de avaliação para atribuição dos apoios - Março, Junho e Outubro -, contando cada uma com um orçamento entre 25 e 35 mil euros".

"As candidaturas submetidas até 15 de Março serão avaliadas na primeira reunião de avaliação pelo júri, que este ano é composto por Catarina Braga (artista interdisciplinar), Joaquim Moreno (arquitecto, curador e docente na Faculdade de Arquitectura do Porto) e Sofia Gonçalves (designer, fundadora da editora Dois Dias e docente na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa) ", refere a Câmara Municipal do Porto.

A autarquia remete mais informações acerca do programa para a página da plataforma Pláka, na qual "estarão disponíveis o regulamento e o novo formulário necessário ao processo de candidatura, a partir de segunda-feira, 20 de Fevereiro".

A plataforma Pláka, uma iniciativa da Câmara Municipal do Porto, que reúne um conjunto de projectos que tem como principal objectivo apoiar a prática artística na cidade do Porto. A esta plataforma estão associados, além do Criatório e do Shuttle, o Anuário, o Aquisições e o Inresidence.