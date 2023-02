Seis pessoas acusadas pela morte de 18 migrantes num camião na Bulgária

As autoridades búlgaras acusaram seis pessoas de tráfico humano depois de 18 migrantes afegãos terem sido encontrados mortos dentro de um camião abandonado, perto da capital Sófia, na sexta-feira.

Os procuradores acreditam que o camião foi abandonado perto da aldeia de Lokorsko depois de o motorista e um companheiro terem descoberto que muitos dos 52 migrantes escondidos no camião estavam com vertigens e alguns já tinham morrido.

Os migrantes estavam escondidos num compartimento revestido a papel de alumínio dentro do camião, que deveria transportar madeira.

Apesar de ter ouvido fortes pancadas na cabine, o motorista recusou-se a parar o camião, disse o chefe do Serviço Nacional de Investigação e procurador-adjunto Borislav Sarafov aos jornalistas.

O camionista e a pessoa que o acompanhava foram ainda acusados da morte dos migrantes, de acordo com os procuradores.

As 18 vítimas morreram devido à falta de oxigénio e à dificuldade em respirar, pois tinham sido amontoadas no camião "como numa lata de sardinhas", disse Sarafov.

"As vítimas morreram lenta e dolorosamente", acrescentou ele.

"Este caso mostra uma extrema insensibilidade e demonstra que os migrantes são vistos apenas como mercadoria que tinha de circular de um lugar para outro, independentemente de estarem vivos ou mortos", disse ele.

Os outros 34 migrantes, que foram levados para o hospital na sexta-feira, continuam estáveis, de acordo com as autoridades.

Cinco dos acusados estão detidos, enquanto um dos suspeitos de tráfico, que conseguiu fugir do país, está a ser procurado. Foi emitido um mandado de captura europeu.

De acordo com os procuradores, a rede de tráfico tinha retirado os migrantes da fronteira com a Turquia, seguindo viagem pela Bulgária e Sérvia. A partir daí, continuariam a sua viagem para destinos como o Reino Unido, Alemanha ou França.

As mortes chocaram a Bulgária na sexta-feira. Este foi um dos piores incidentes do género na rota usada por migrantes do Médio Oriente e do Afeganistão para entrar na União Europeia.

Em 2015, três motoristas búlgaros foram presos e posteriormente acusados da morte de 71 migrantes encontrados num camião na Áustria.