Corpo de Christian Atsu encontrado debaixo dos escombros do sismo na Turquia

O corpo do futebolista ganês Christian Atsu foi encontrado nos escombros do edifício onde vivia no sul da Turquia, mais de uma semana após o sismo que abalou a região, anunciou o agente do jogador.

"O corpo sem vida de Atsu foi encontrado debaixo dos escombros", disse Murat Uzunmehmet aos jornalistas em Hatay, onde o atleta vivia.

Atsu tinha um voo marcado para sair de Hatay no dia antes do terramoto, mas o treinador do Hatayspor disse que o jogador optou por ficar depois de marcar o golo da vitória num jogo no domingo antes do sismo.

Nos primeiros dias após o sismo, chegou a ser noticiado que as equipas de socorro tinham encontrado e resgatado Christian Atsu com vida, uma informação avançada pelo vice-presidente do clube Hatayspor, confirmada à CNN pelo agente do jogador e partilhada pela Associação de Futebol do Gana no Twitter.

Atsu representou o FC Porto entre 2009 e 2013, tendo estado emprestado ao Rio Ave na temporada 2011-12. Após passagens por Inglaterra, Espanha, Países Baixos e Arábia Saudita, chegou à Turquia na presente temporada.