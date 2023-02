Errar para descobrir

Café, fogo-de-artifício, champanhe, borracha de apagar, os fósforos, os raios-x ou o microondas nasceram de distracções ou de outras vicissitudes que alguém experimentou. Daí, nasceram grandes feitos. Ainda bem.

“Por vezes, um erro consegue salvar milhões de vidas, como aconteceu no caso da penicilina. Noutras situações, uma falha dá origem a criações inesperadas, que nos permitem ter uma vida mais confortável e feliz, como é o caso dos fósforos ou da tarte Tatin”, pode ler-se na introdução de um livro que tem o erro como protagonista e catalisador de novas e importantes descobertas. Todas memoráveis.

Aqui, pretende-se homenagear os enganos que trouxeram melhorias de vida importantes para todos nós. Agradecemos.

Vamos ao exemplo do café, em que um pastor etíope reparou que nas altas encostas de Kaffa “as cabras ficavam cheias de energia sempre que comiam frutos vermelhos que rebentavam de uns pequenos arbustos selvagens”. Resolveu colher alguns e dar ao imã da mesquita perto de onde vivia.

O sabor amargo e intenso fê-lo atirar os frutos para o lume. “Bendito erro! O aroma do café torrado era delicioso.”

Montse Galbany

Há mais histórias e curiosidades escolhidas por Soledad Romero Mariño, escritora, ilustradora e editora de livros infantis que vive em Barcelona. Depois de trabalhar como publicitária mais de uma década, cansou-se e decidiu perseguir a sua paixão por histórias e livros. Fez bem.

Mais um erro providencial: o químico e farmacêutico inglês John Walker queria tentar criar um explosivo novo e misturou sulfato de antimónio, cloreto de potássio, cola, amido e açúcar. Depois de criar esta “miscelânea”, viu que na extremidade se havia formado um resíduo sólido. “O farmacêutico tentou limpar o resíduo do pau raspando-o no chão e, acidentalmente, ele incendiou-se. Bendito erro! Acabava de inventar o fósforo de fricção!”

Foi assim que permitiu obtermos lume de uma forma instantânea. Não é pouco.

São exemplos científicos como este que são dados a conhecer neste livro, que tanto podem estimular crianças como adultos. Aqui se fala da origem das batatas fritas/chips (EUA, 1853), do corante sintético (Reino Unido, 1856), do plástico (Bélgica, 1907), do velcro (Suíça, 1941) ou do mapa das correntes marítimas (Ilhas Aleutas, 1992).

Quem ilustra os erros e as desventuras (benéficas) é Montse Galbany, artista que vive em Granollers, cidade perto de Barcelona. Estudou Desenho Gráfico na Universidade Elisava e trabalha por conta própria desde 2017, sobretudo em projectos editoriais.

“Trabalha digitalmente com formas suaves e cores vibrantes para contar histórias. As suas ilustrações são vívidas, lúdicas e reflectem a sua formação em Design Gráfico, permitindo-lhe criar composições inspiradoras a pensar na tipografia e na ilustração como um todo”, descreve no seu site.

Em 2021, Benditos Erros foi publicado pela Mosquito Books. O livro já está traduzido em nove línguas, em que se inclui inglês, francês, alemão, italiano e chinês. Não foi por engano, certamente.

