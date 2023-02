Há alguma coisa mais bonita que isto?

Muitas vezes perguntam-me: “porque é que vais?” e eu não consigo ultrapassar o silêncio que me bloqueia. Acho que vou porque gostaria que alguém “viesse”, se fosse eu e a minha família a precisar, tanto, de tudo. Mas sim, já perdi muito por ir. Perdi tempo com os meus. Perdi aniversários, natais, casamentos, funerais, e até talvez tenho ajudado a perder para sempre a mulher da minha vida.

Mas há histórias que nos inundam o coração de alegria e orgulho por nos ter sido permitido fazer algo de tão bonito. Não foi mais do que o meu trabalho, não foi mais do que aquilo que aprendi nos livros, e nos gestos técnicos, com quem me ensinou. Foi só o meu trabalho mas eu não trocava nenhuma destas estórias pelo Euromilhões, talvez ao lerem percebam porquê.

Quando estava no Sul do Afeganistão, num território em larga medida controlado pelos Talibã, numa manhã gelada de Inverno, enquanto estava a fazer a ronda nos cuidados intensivos, fui chamado num tom de pânico por um enfermeiro para ir dar uma ajuda ao serviço de urgência.

Quando lá cheguei a médica responsável, alemã, que era especialista em Medicina Interna, tinha uma criança de 2 ou 3 anos a morrer-lhe nas mãos, porque tinha um feijão na traqueia que a sufocava. A mãe, ao lado, de burca azul, aos gritos, também não ajudava. Em dez segundos, absorvi a informação, imaginei o meu plano, e tomei as rédeas da situação.

O menino estava literalmente a morrer. Estava roxo, com a saturação de oxigénio em queda livre, e a não mais de um ou dois minutos de morrer. A minha colega alemã estava a tentar tirar o feijão, e ainda assim com pouca experiência do que mais distingue um anestesista de todos os outros médicos que é a via aérea. Eu não sei onde fui buscar aquela frieza, mas sei que vem também de muito estudo e muito treino, e fiz o que já tinha lido nos livros, mas nunca tinha feito. Em vez de tentar tirar o feijão, empurrei-o o tudo endotraqueal para um dos brônquios, sabendo que um pulmão é mais do que suficiente para o bebé viver, e que o feijão é biodegradável.

Passados dez ou 15 minutos, o menino estava no colo da mãe, rosadinho, são e salvo. A mãe continuava aos gritos por Alá, mas agora era para me prometer vida eterna.

Passados uns dias era o aniversário da minha mãe. E por email, eu ofereci esta estória à minha mãe dizendo-lhe algo como: “Eu sei que a faço sofrer horrores por vir para o Afeganistão, mas há aqui uma mãe que agradece muito por ‘deixar’ o seu filho vir, para um país em guerra!”

Há alguma coisa mais bonita que isto?

Quando eu estava no norte da Síria, na região de Idlib, agora brutalmente afectada pelo terramoto, deparei-me com um desafio que me estrangulou as emoções. Recebi uma criança de 4 ou 5 anos, que tinha batido com cabeça no chão, após um bombardeamento. A criança estava a ficar cada vez mais adormecida e chegou-me com uma TAC cerebral feita no dia anterior.

Tenho uma experiência considerável de neuro-intensivismo, mas de adultos. A TAC não tinha nada. Portanto interpretei aquela prostração, que era preocupante, como edema cerebral. O meu primeiro reflexo foi tentar transferir a criança para a Turquia que aceitava os casos mais graves, que nós não tínhamos condições de tratar, e esta criança precisava de mais do que lhe podia dar.

Mas depois explicaram-me que a criança podia ir, mas o pai não. O pai teria de seguir a “rota dos refugiados” sem sequer saber se atravessava a fronteira, por falta de documentos.

Esta dúvida tornou-se labiríntica no meu processo de decisão: jogo pelo seguro e salvo uma criança para ficar órfã, talvez, ou assumo o risco de a tratar com o que tenho, e mantenho-a ao lado da família? Assumi o risco, mesmo sabendo que o edema cerebral piora bastante antes de melhorar.

Durante 48 a 72 horas, continuei a trabalhar, e vivi com coração nas mãos, enquanto a voz do pai, ecoava por todo o hospital ao tentar acordá-lo, quando ele ficou totalmente inconsciente... “Ahmed, Ahmed, Ahmed...” ouvia eu, dia e noite, até que Ahmed foi recuperando a consciência até sair do hospital ileso, pelo seu próprio pé, de mão dada com o pai, que me agradeceu abraçado a mim a chorar de alegria, por ter o seu filho bem, e ao seu lado.

Há alguma coisa mais bonita do que isto?

Na maternidade principal de Bangui, na República Centro-Africana, fez-se uma cesariana de madrugada, a um feto nado-morto, porque a mãe tinha uma rotura uterina. Quando eu vi a rapariga pela primeira vez fiquei extremamente preocupado. Os sinais vitais diziam-me que ela estava a caminhar no sentido contrário à vida.

Decidimos reoperá-la e, para estancar a hemorragia, o ginecologista teve de lhe retirar o útero, enquanto eu a mantinha viva com múltiplas transfusões sanguíneas. A rapariga melhorou bastante, mas ainda estava num estado grave quando regressamos a casa, no final do dia.

Após umas horas, liga-me um enfermeiro a dizer que os médicos centro-africanos iriam reoperar a doente. E eu fui a voar com o ginecologista para a maternidade. Ela encontrava-se muito pior, e a sangrar sem dúvidas, mas eu fui numa discórdia frontal contra a intenção de a reoperar, quando o cirurgião já estava com o bisturi na mão.

O ginecologista ficou na dúvida, e eu insisti e insisti, que ela não precisava de ser operada mas sim de transfusões com plaquetas e factores da coagulação para lhe corrigir o distúrbio da coagulação (sem ter análises que comprovassem) que lhe iria causar a morte. Pus a cabeça na “guilhotina” por esta decisão, e ainda travei batalhas muito duras para conseguir as transfusões que precisava com urgência àquela hora da noite.

Esta rapariga recebeu 11 transfusões em menos de 24 horas, algumas das quais de sangue completo fresco, para corrigir a coagulação. Foram 5,5 litros de sangue, mais do que o nosso volume de sangue. No dia a seguir, encontrei-a viva e já a esboçar um sorriso. Vim a saber que era enfermeira-parteira de profissão. Salvou-se esta vida, e todas as outras de mulheres e crianças que ela ajudará a salvar, numa terra onde quase não há recursos humanos qualificados.

Há alguma coisa mais bonita que isto?

Isto são estórias in extremis, de alta complexidade clínica, e onde eu fiz apenas o meu trabalho, graças à formação que tive oportunidade de receber. Estas são as medalhas que eu trago no coração, mas acreditem no que vos digo: isto não é nada, comparado com a dimensão do problema.

O que realmente faz a diferença é a formação que deixamos no local, e é a tomada de consciência que só depende de nós para fazermos o que pudermos para tornar o mundo num local mais bonito, se tivermos em conta que a nossa família é a humanidade.

“Quem salva uma vida, salva toda a humanidade”, diz um ditado árabe. E está ao alcance de qualquer um, salvar a vida de uma criança, por exemplo, da fome que não costuma ser difícil de “tratar”, e são três milhões de crianças que morrem todos os anos com fome.

Fazer coisas bonitas faz-nos ver o mundo mais bonito.

As crónicas de Gustavo Carona são patrocinadas pela Fundação Manuel da Mota a favor dos Médicos sem Fronteira