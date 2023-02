Quinta do Pessegueiro: Uma casa de família no Douro

Há 11 anos, chegou o vinho Quinta do Pessegueiro feito numa adega que é como um ovni na paisagem. Agora, chega a casa da quinta, “para hóspedes que procuram uma experiência única com vinhos”.

Na manhã de final de Janeiro, acordamos num reino de brumas: a paisagem em cascata desvenda-se patamar a patamar e quando partimos persiste um manto branco, denso, a repousar sobre o vale; o silêncio é absoluto. Como um parêntesis no mundo. O que não distinguimos na partida, havíamos admirado na chegada, o olhar a convergir para o rio Douro, a avançar como quem dança entre as encostas íngremes que se multiplicam no horizonte à laia de matrioskas desalinhadas. De um lado, São João da Pesqueira, do outro Alijó, coração do Douro Património Mundial da UNESCO - nós estamos encravados numa encosta em Ervedosa do Douro, numa casa de família, de portas abertas a quem quiser (e puder) colocar em pausa o quotidiano.