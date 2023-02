Governo desvaloriza queixa de Bruxelas sobre renováveis ao Tribunal Europeu

Esta semana, a Comissão Europeia anunciou que vai apresentar uma queixa contra Portugal no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) por não ter notificado a transposição integral da directiva relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis.

Mas o Ministério do Ambiente e Acção Climática (MAAC) garante que não há qualquer incumprimento quanto à adopção das normas previstas na directiva e adianta que irá “em breve” prestar esclarecimentos à Comissão Europeia.

No comunicado divulgado na terça-feira, Bruxelas explica que Portugal, Hungria e Croácia, não notificaram devidamente a transposição de cada uma das medidas da directiva europeia para os seus ordenamentos jurídicos.

O prazo de transposição era 30 de Junho de 2021. Em Julho, desse ano, a Comissão enviou um aviso a todos os Estados-membros sobre o prazo e, em Maio do ano passado, enviou um parecer fundamentado a dez países, o que equivale a pedir formalmente que cumpram a lei.

No caso de Portugal, Croácia e Hungria, Bruxelas entendeu que o incumprimento se manteve, optando por avançar com a queixa para o TJUE, com um “pedido para que se imponham sanções financeiras” aos três Estados-membros.

Em resposta ao PÚBLICO, o MAAC assegura que a “Directiva 2018/2001, relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis, foi transposta integralmente pela República Portuguesa através dos Decretos-Leis n.º 15/2022, de 14 de Janeiro, e n.º 84/2022, de 9 de Dezembro”.

“No entanto, a Comissão Europeia solicitou esclarecimentos, relativamente à identificação das medidas de transposição de cada disposição da directiva”, refere o MAAC, adiantando que “esses esclarecimentos serão, em breve, transmitidos à Comissão Europeia”.

O Decreto-Lei n.º 15/2022, publicado no início do ano passado, veio estabelecer novas regras de organização e funcionamento do Sistema Eléctrico Nacional (SEN), enquanto o Decreto-Lei n.º 84/2022 alterou o regime de avaliação e gestão do ruído ambiente.