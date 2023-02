Calma: as medidas para a habitação não ameaçam o regime

Os grandes anúncios do Governo suscitam grandes reacções da oposição e por isso não é de estranhar que a vaga de críticas às medidas contra a crise da habitação chegue a avisar para os perigos do regresso do PREC. Mas, se a escalada verbal faz parte do jogo, o respeito pela memória, o apego aos factos e a capacidade de ler as circunstâncias também. Aqui chegados, um ponto de ordem: as medidas anunciadas pelo Governo não são uma ameaça ao regime, não traduzem uma deriva esquerdista, não legitimam receios de um golpe contra o regime. Cá ou na Europa, a habitação está no núcleo duro das políticas públicas.

