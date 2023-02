Thomas Pidcock vence quarta etapa da Volta ao Algarve à frente de João Almeida

A prova termina neste domingo com um contra-relógio individual nas ruas de Lagoa.

O ciclista britânico Thomas Pidcock (INEOS) impôs-se neste sábado ao português João Almeida (UAE Emirates) na chegada à meta da quarta etapa da Volta ao Algarve, assumindo a liderança da geral individual.

Pidcock, campeão olímpico de "cross country", bateu o português por um segundo ao concluir os 177,9 quilómetros entre Albufeira e o Alto do Malhão em 4h28m39s, deixando-o no segundo lugar, com o belga Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep) em terceiro, a cinco segundos.

Na geral, o britânico de 23 anos lidera com cinco segundos de vantagem sobre Van Wilder, segundo, e sete segundos para João Almeida.

A 49.ª edição da Volta ao Algarve termina no domingo, com o contra-relógio individual decisivo na Lagoa, com 24,4 quilómetros cronometrados para encerrar a corrida.