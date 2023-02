Providência cautelar adia eleições na federação de judo

As eleições para a Federação Portuguesa de Judo que estavam agendadas para este domingo foram desconvocadas por ordem do Tribunal da Comarca de Loures. A decisão judicial surge após a Lista B, liderada por José Mário Cachada, apresentar uma providência cautelar contra admissão da candidatura de Jorge Fernandes.

A desconvocação das eleições pelo tribunal aconteceu na noite desta sexta-feira, mas a lista liderada por José Mário Cachada informou na manhã deste sábado que ainda não tinha sido notificada da decisão pela Mesa da Assembleia Geral da FPJ.

Jorge Fernandes, que encabeçava a Lista A, foi destituído do cargo de presidente da FPJ pelos delegados à Assembleia Geral da federação em Dezembro. "Face ao risco de suspensão do Estatuto de Utilidade Pública Relativa ou por discordância com as políticas da Direcção", foi comunicado na altura.

Em causa estavam as conclusões de um inquérito a incompatibilidades conduzido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) que apontou nas “suas conclusões para o incumprimento por parte do presidente da direcção federativa”.

O inquérito do IPDJ surgiu na sequência de uma denúncia, divulgada pelo PÚBLICO em Agosto, onde o presidente da Associação Distrital de Judo de Castelo Branco alertava que Jorge Fernandes, para além de ser líder federativo, era também o presidente do Centro de Cultura e Desporto do Judo Clube de Coimbra (JCC), cargo que ocupava “há vários anos e que” vinha “ilegalmente acumulando, desde o seu primeiro mandato,” com o de presidente da FPJ.

Jorge Fernandes foi ainda acusado de ser “treinador responsável pelos escalões de formação” do JCC e “responsável pela contratação do próprio filho” para “o cargo na equipa técnica da Federação Portuguesa de Judo no departamento de Judo Juvenil”.