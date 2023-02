O clube, o goleador e a “sex symbol

No dia em que o mundo chorou a sua morte, Raquel Welch foi recordada como fã de futebol e adepta do Chelsea. Mas era mesmo assim? Mais ou menos.

Não é incomum ver celebridades em eventos desportivos. Há equipas que fazem disso uma prioridade, como os Los Angeles Lakers a partir dos anos 1970, nos primórdios do “showtime”. Nenhuma equipa da NBA tem tanto “glamour” como os Lakers, que juntam nos seus jogos em casa uma colecção de actores de Hollywood – Jack Nicholson está lá sempre, na primeira fila e de óculos escuros. Muito antes de existir a Premier League e muito antes de ser um clube ganhador e gastador, o Chelsea era um dos clubes da moda do bairro da moda de Londres e que, aos domingos, tinhas as bancadas de Stamford Bridge decoradas com “estrelas”.