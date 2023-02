Parlamento aprova intenção de cobrar IMI das barragens, oposição duvida da eficácia

Projecto de lei do BE para tributar IMI às barragens teve o apoio de quase toda a oposição, mas foi chumbado pelos socialistas.

O projecto de resolução do PS, que recomenda ao Governo que clarifique a lei para permitir a cobrança de impostos às barragens, foi aprovado embora a oposição tenha criticado a falta de eficácia do diploma. Já o projecto de lei do BE, que pretendia clarificar a lei para obrigar as barragens a pagar IMI, foi chumbado pelo PS e teve o apoio dos restantes partidos da oposição à excepção da IL, que se absteve.