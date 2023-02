Uma Igreja feita de seres humanos deve assumir-se como tal

Não vai dar, amigos. Não vamos poder continuar a proferir sentenças implacáveis sobre tudo o que se passa no mundo, a mostrar como nos sentimos ultrajados pelos crimes e deslizes dos políticos, a denunciar todos esses casos como sintomas da galopante corrupção que nos envolve, se ao mesmo tempo ficarmos calados perante o maior escândalo de corrupção moral do nosso tempo. Não vai dar sequer para o desvalorizarmos com o “jacobinismo”, o “anticlericalismo” e o “wokismo” dos acusadores, ou com aquelas banalidades de algibeira, música de elevador para todas as ocasiões, como a de que “a Igreja também é feita de homens”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt