Política de imigração

O tema “imigração” tem vindo a dividir opiniões na classe política e na sociedade portuguesa, em que os imigrantes são vistos como aqueles que fazem o que muitos portugueses não aceitam fazer, são explorados e não vêem respeitados os seus direitos, mediante a inexistência de uma fiscalização e de uma penalização severa dos prevaricadores.

Os imigrantes são assim um alvo fácil e apetecível para as empresas de trabalho temporário e angariadores, que se aproveitam do desconhecimento dos mesmos, explorando as suas fraquezas e necessidades, mas onde o primeiro culpado destes comportamentos abusivos é o legislador, cujas preocupações não contemplam a prevenção destas lamentáveis situações que contribuem para denegrir a imagem do país que era suposto acolher bem.

Se, de acordo com alguns, os imigrantes fazem falta a Portugal, o incêndio na zona da Mouraria é o espelho da falta de regras previamente estabelecidas no seu acolhimento. A classe política age sem acautelar que a política de portas abertas num país com elevados índices de pobreza pode dar origem ao aumento da mesma.

Américo Lourenço, Sines

A Estamo tem actividade?

As necessidades habitacionais em Portugal são sobejamente conhecidas. Contudo, o tempo passa, e nenhuma decisão governamental é tomada que resolva de forma estrutural o problema da habitação. Estranhamente, os Censos de 2021 mostram que Portugal tem mais de 700 mil fogos devolutos. Não se pode por isso falar de escassez da oferta. Estranhamente, também, o próprio Estado tem imenso património imobiliário devoluto, mas nada se sabe em relação à forma como a Estamo está a gerir o nosso património. Sugiro, por isso, ao PÚBLICO, que entreviste António Furtado, que é neste momento o presidente executivo da Estamo e que gere um património avaliado em mil milhões de euros. Creio que numa altura em que cada vez mais pessoas vivem na maior das precariedades habitacionais ou até na rua, excepcionalmente, o Estado devia transferir para as autarquias, como a de Lisboa, parte do nosso património devoluto para resolver os problemas habitacionais mais graves e urgentes.

Duarte Figueira, Lisboa

Os certificados de aforro e os seus juros

A notícia foi objecto de destaque: o Estado subiu a taxa de juros dos certificados de aforro para 3,4%. Para quem tem dinheiro para aforrar, a notícia parece ser satisfatória, porque os bancos apenas proporcionam aos depositantes taxas de juro muito inferiores, reduzidas à insignificância pelos encargos bancários impostos aos clientes.

O Estado estará então de parabéns? No plano da concorrência com a banca poder-se-ia dizer que sim, porque é evidente que assim consegue atrair para si os aforradores, financiando-se mais facilmente. Mas em relação aos que amealham alguns valores para poderem fazer face aos azares da vida, ou para juntarem o necessário à aquisição de bens que lhes são indispensáveis, esta medida do Estado já não é nada compensatória ou de elogiar, porque a taxa dos certificados é muito inferior à taxa da inflação, e isto significa que o dinheiro investido (?) nos certificados vai desvalorizar-se 5 ou 6%. Esta é uma via para o empobrecimento das famílias. Mas eis que um emérito banqueiro veio à liça declarando aos meios de comunicação social que, não senhor, o Governo até exagerou na nova taxa dos certificados; bastava-lhe fixá-la em 2% que já atrairia os aforradores. E se calhar tem razão. A alta finança é, sem dúvida, de superior mestria na arte de empobrecer as gentes.

António Reis, Vila do Conde

Prescrições: crime e pecado

Leio e pasmo! A idade limite para uma pessoa que foi vítima de abusos sexuais em criança apresentar queixa são os 23 anos na lei penal do Direito comum. Essa idade sobe para os 38 anos no Direito canónico. Sabendo nós que a Igreja tende a privilegiar o pecado sobre o crime e sendo a penalização, num e noutro, totalmente diferente para os prevaricadores, só posso retirar uma conclusão: o Estado português cuida muito pouco das vítimas do abuso, pelo tempo que (não) lhes dá para interiorizar o sofrimento e o expressar à Justiça. Aparentemente, a Igreja é mais “benevolente”, embora me pareça que a isso se permite porque não “acredita” em crimes e porque considera que os pecados são “punidos dentro de casa”.

Nota: aproveito para aconselhar a leitura da entrevista do Prof. Daniel Sampaio no PÚBLICO de ontem. E espero (?) que na próxima JMV não sejam omitidos os gastos supérfluos despendidos. Aconselho também a leitura do relatório da Comissão Independente sobre os abusos sexuais às crianças.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto