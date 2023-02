Zelensky volta a rejeitar cedências de território à Rússia

O Presidente da Ucrânia voltou a rejeitar a cedência de territórios ucranianos à Rússia como contrapartida num eventual acordo de paz. Em entrevista à BBC, Volodymyr Zelensky disse que um entendimento nesse sentido permitiria à Rússia “continuar a voltar” e a tomar cada vez mais porções do país vizinho.

Além disso, acrescentou Zelensky, o Presidente russo não é um interlocutor confiável. “Qualquer cedência territorial faria de nós um Estado mais fraco. Isto não tem que ver directamente com cedências. Porque teríamos medo de um acordo, se há milhões de cedências na vida? A questão é: acordo com quem? Com Putin? Não. Não temos confiança. Dialogar com ele? Não. Não temos confiança”, afirmou.

Para o chefe de Estado ucraniano, são as “armas modernas que aceleram [o caminho para] a paz”, uma vez que “as armas são a única linguagem que a Rússia compreende”, disse Zelensky.

Nesta entrevista à BBC, concedida para assinalar o primeiro aniversário do início da invasão russa do seu país, o Presidente da Ucrânia afirmou que uma nova ofensiva da Rússia já está em curso “em várias direcções”, mas mostrou-se confiante nas capacidades das suas Forças Armadas em conter a investida.

“Acredito que a Ucrânia está a lutar pela sua sobrevivência”, disse Zelensky, acrescentando que esse é um factor de “união” entre os ucranianos.

Instado a comentar um eventual envolvimento directo da Bielorrússia no conflito, o governante considerou que “seria um grande erro histórico para ele [Putin] e para a Bielorrússia”.