Proud Boys admitem intimar Trump a depor como testemunha

Elementos do grupo de extrema-direita dizem que o anterior Presidente dos EUA foi o principal responsável pela invasão do Capitólio e querem que ele seja ouvido em tribunal.

Cinco elementos do grupo de extrema-direita Proud Boys, acusados de terem tentado impedir a transição de poder nos Estados Unidos durante a invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, admitem pedir ao Departamento de Justiça que intime o anterior Presidente norte-americano, Donald Trump, a depor como testemunha no seu julgamento.

"O Presidente Trump disse a estas pessoas que a eleição tinha sido roubada, e foi ele quem enviou a multidão em direcção ao Capitólio", disse o advogado Sabino Jauregui, um dos representantes de Enrique Tarrio — o presidente dos Proud Boys e um dos cinco elementos do grupo acusados de conspiração sediciosa.

Não é a primeira vez que se fala da hipótese de Trump ser intimado a depor como testemunha num julgamento de pessoas que participaram na invasão do Capitólio, mas as tentativas anteriores não foram bem-sucedidas e é muito difícil que o juiz do processo dos Proud Boys decida de forma diferente.

Até agora, os juízes nos vários processos têm dito que as vantagens de uma eventual comparência de Trump em julgamento, como testemunha, são menores do que as desvantagens — com destaque para o risco de que os processos se tornem ainda mais lentos e complexos.

Em Fevereiro de 2022, um juiz recusou um pedido semelhante feito em nome de um outro acusado, Dustin Thomson.

Nessa altura, o juiz disse que um eventual testemunho do anterior Presidente dos EUA não serviria para desculpabilizar as acções de Thomson a 6 de Janeiro de 2021. Em Novembro passado, Thomson — um réu que assentou a sua defesa na ideia de que invadiu o Capitólio no cumprimento de uma ordem de Trump — foi condenado a três anos de prisão.

No caso dos Proud Boys, e tal como aconteceu no ano passado, é pouco provável que o juiz aceite a intimação de Trump; e é igualmente improvável que o Departamento de Justiça queira colaborar com os advogados dos réus num processo de intimação, devido ao risco de que o julgamento se prolongue por muitos meses.

Mesmo que a intimação venha a ser apresentada, Trump tem várias opções para se opor à ordem com base no privilégio do executivo ou na separação de poderes; e pode também manter-se em silêncio se for mesmo obrigado a comparecer em tribunal, alegando o risco de se auto-incriminar numa altura em que está a ser investigado, pelo Departamento de Justiça, em processos separados relacionados com a invasão do Capitólio.

"Estejam prontos"

Em causa estão uma série de declarações públicas de Trump e milhares de mensagens privadas que foram trocadas entre elementos dos Proud Boys — antes, durante e depois da invasão do Capitólio. Ao contrário de outras centenas de apoiantes de Trump que participaram no ataque, os Proud Boys estiveram em contacto com elementos da equipa do anterior Presidente dos EUA depois da eleição presidencial de 2020.

No dia 30 de Setembro de 2020, durante o primeiro debate televisivo com o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, Trump dirigiu-se directamente aos Proud Boys quando foi instado a denunciar o apoio que recebera de grupos da extrema-direita: "Proud Boys, recuem e estejam prontos."

Nos minutos e horas seguintes, os grupos de mensagens dos Proud Boys encheram-se de manifestações de regozijo pelas palavras de Trump, que foram entendidas como uma declaração de apoio ao grupo, segundo uma investigação do New York Times.

Semanas depois, a 19 de Dezembro de 2020, o então Presidente dos EUA anunciou, na rede social Twitter, a realização de uma manifestação em Washington D.C., marcada para o dia em que as duas câmaras do Congresso se iriam reunir para a cerimónia de contagem dos votos da eleição presidencial: "Grande manifestação em D.C. a 6 de Janeiro. Não faltem, vai ser uma loucura!"