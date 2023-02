Aos 80 anos, irmãos “esperam pela morte” entre ruínas da guerra

As duas casas, numa terra de ninguém disputada entre forças russas e ucranianas, ficaram profundamente danificadas por bombardeamentos: não há electricidade ou aquecimento, e os campos em redor, carregados de minas, tornaram-se inutilizáveis.

Ainda assim, os irmãos Kovalyov — Stepan, de 80 anos e Volodymyr, de 77 — e as suas esposas decidiram ficar na aldeia agrícola isolada de Posad-Pokrovske, na região de Kherson, Sul da Ucrânia, para passarem os seus dias no lugar que melhor conhecem.

Não será fácil. Os casais mais velhos sobrevivem das baixas pensões do Estado e dependem de familiares e voluntários para a alimentação.

Stepan e a esposa Tetyana, de 79 anos, vivem numa adega ao lado do seu antigo bungalow, que, como muitos outros edifícios em Posad-Pokrovske, foi praticamente arrasado durante combates.

"Temos 80 anos, trabalhámos toda a nossa vida, na mesma terra, e agora estamos à espera da morte", disse Stepan aos jornalistas da agência Reuters, em finais de Janeiro. "Que mais podemos esperar?"

Volodymyr e Tetiana, que tem 76 anos, dormem na última divisão da sua casa que ainda tem um telhado.

Tetyana chora no interior da sua casa, destruída durante os meses de ocupação russa. "Havia muito fumo, não conseguia ver nada", conta Tetiana, ao relembrar o dia em que a sua casa foi atingida. "Estava a chover e partes do telhado estavam a cair." Stepan acende a lareira da cave onde vive, enquanto a mulher, Tetyana, bebe um chá. Volodymyr Kovalyov, de 77 anos, a mulher, Tetiana, de 76 anos, e a neta, Svetlana, de 21 anos, na última divisão da casa ainda coberta por um telhado. Stepan Kovalyov e a mulher, Tetyana, mostram o interior da sua casa, destruída durante os meses de ocupação russa. Volodymyr olha para um retrato seu e do irmão, Stepan. A fotografia foi tirada numa estação de autocarro em 1967, após terminarem o serviço militar na península da Crimeia.

Dezenas de milhares de ucranianos enfrentam problemas semelhantes, uma vez que o maior conflito da Europa desde a II Guerra Mundial se aproxima do seu segundo ano. Muitos fugiram de cidades e aldeias próximas das linhas de frente quando a guerra avançava em seu redor, embora outros, entre eles os idosos, se recusassem a partir.

As tropas russas chegaram a Posad-Pokrovske, situada a cerca de 36 quilómetros a noroeste da cidade de Kherson, no dia 25 de Fevereiro do ano passado, um dia depois de a Rússia ter dado início à invasão em larga escala a que chama "operação militar especial" na Ucrânia.

Foi o mais longe que conseguiram avançar para norte, e a área em redor desta pequena povoação tornou-se uma zona interdita entre as forças inimigas.

O terreno está agora coberto de caixas de munições, cartuchos de armas de fogo e tanques russos destruídos. As minas estão espalhadas, há dois mísseis por explodir que permanecem nas proximidades, trincheiras profundas e estreitas que atravessam os campos, e as casas, umas depois das outras, ficaram em ruínas.

Trincheiras no terreno perto da casa de Stepan e Tetyana. Tetiana estava na sua casa, em Outubro, quando esta foi atingida. Um tanque russo destruído permanece junto às casas dos irmãos Kovalyov. Um dos rockets que nunca explodiu no terreno próximo às casas dos irmãos Kovalyov, na aldeia de Posad-Pokrovske. Volodymyr, Tetiana e a neta, Svetlana, que vive com o casal, à entrada de sua casa.

Debaixo de fogo

Apesar da guerra, Volodymyr não deixou a aldeia, e Tetiana só se ausentou durante algumas semanas, no início, com a neta. Recordaram os combates intensos ao longo dos meses seguintes. Em Outubro, a casa foi atingida por aquilo que acreditam ser um projéctil de tanque. Ambos estavam lá dentro.

"Havia muito fumo, não conseguia ver nada", recordou Tetiana. "Estava a chover e partes do telhado estavam a cair."

Os confrontos nessa altura coincidiram com uma contra-ofensiva ucraniana na região, que acabaria por obrigar os russos a recuar para a margem esquerda do rio Dnipro, no início de Novembro, o maior revés da guerra até agora para o Presidente russo, Vladimir Putin.

Na rua ao lado, Stepan e Tetyana tinham-se refugiado na cave quando a sua casa foi destruída durante bombardeamentos em Maio.

Svetlana, de 21 anos, ao lado da última vaca da família, depois de o gado ter desaparecido. Tetiana Kovalyova cuida do gado que a família ainda tem no seu terreno. Sinal de perigo indica que existem minas no terreno. Tetyana alimenta o cão, perto da cave onde vive com o marido. Tetyana na entrada para a cave onde vive com o marido, Stepan, desde que a sua casa foi bombardeada.

Deixaram Posad-Pokrovske pouco depois, voltando ocasionalmente para verificar os seus terrenos e visitar Volodymyr e Tetiana.

Quando o casal regressou pouco depois de a contra-ofensiva ter terminado e os russos terem sido expulsos, descobriram que o seu gado tinha desaparecido: quatro vacas, assim como dezenas de galinhas e porcos. Antes da guerra, cultivavam cevada e legumes. Agora, os campos são traiçoeiros, com minas e engenhos por explodir.

Essa cave, que o seu falecido filho Aleksandr construiu como armazém de alimentos, tornou-se a sua casa, iluminada por velas sempre que lá estão.

O acesso é feito através de uma pequena escada num jardim coberto por destroços e por uma fina camada de neve.

Todos os dias são uma estafa. Volodymyr vai de bicicleta até às mercearias mais próximas comprar comida. Por vezes, traz também produtos distribuídos por organizações de apoio humanitário. Os casais cortam lenha para os seus fornos e recolhem em baldes a água da chuva que cai do telhado, ou do poço da aldeia, caso o motor esteja a funcionar.

Volodymyr, de 77 anos, anda com a sua bicicleta até um ponto de entrega de alimentos. Volodymyr transporta na bicicleta uma garrafa de horilka, aguardente ucraniana. Volodymyr enche um copo de aguardente, na última divisão da sua casa ainda coberta por um telhado. Os irmãos Kovalyov brindam com aguardente na cave de Stepan. O gato de Volodymyr, Tetiana e Svetlana, num balde de água. Volodymyr em sua casa.

A neta de Volodymyr e Tetiana, Svetlana, já adulta, ajuda-os a cuidar da sua única vaca e de um galo.

Quando os jornalistas da Reuters mostraram a Stepan e Tetyana uma fotografia deles sentados na sua cave na conta de Instagram do Presidente Volodymyr Zelensky, numa publicação feita no início de Janeiro, ficaram, por um momento, estupefactos.

"Agora Putin sabe onde estamos!", ironizou Stepan.