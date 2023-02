Renúncia do presidente da junta pode levar a eleições em Vila Franca de Xira

Tribunal de Contas concluiu que o autarca do PS terá recebido remuneração “indevida” ao acumular o salário de autarca com o de docente universitário.

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira anunciou, esta sexta-feira, a sua decisão de renunciar ao cargo que exercia desde 2017. João Rodrigues dos Santos foi visado numa auditoria do Tribunal de Contas (TdC), que concluiu que o autarca do PS terá recebido, durante cinco anos, uma remuneração “indevida “por exercício de funções a tempo inteiro na autarquia quando, ao mesmo tempo, tinha rendimentos de trabalho independente como docente universitário.

A conclusão do Tribunal de Contas (TdC), conhecida no final de Janeiro, gerou muita controvérsia na freguesia e a oposição vila-franquense reclamou mais esclarecimentos sobre as consequências financeiras desta situação para o autarca e para a própria Junta de Freguesia. João Rodrigues dos Santos não se pronunciou publicamente sobre o caso e remeteu explicações para a Concelhia do PS, que salientou que há dois pareceres contraditórios sobre esta situação e que não houve lesão do erário público, porque na sua função original de técnico superior da Câmara de Vila Franca de Xira João Rodrigues dos Santos auferia mais do que recebeu da Junta de Freguesia.

Agora, João Rodrigues dos Santos dirige-se à população da freguesia, anunciando que “chegou ao fim” o seu ciclo na presidência da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira. Fonte do executivo da Junta adiantou ao PÚBLICO que a número 2 da lista socialista (Zília Lourenço) também deverá renunciar ao cargo como vogal na autarquia vila-franquense. Neste cenário começa a ganhar forma a possibilidade de saída em bloco do executivo da Junta (composto por eleitos do PS e da coligação liderada pelo PSD), o que levaria à realização de eleições antecipadas na freguesia de Vila Franca de Xira.

João Rodrigues dos Santos diz que “foi uma honra ter assumido este compromisso” na sua terra natal e garante que se dedicou “de corpo e alma às funções de grande responsabilidade" que assumiu.

“A exigência das responsabilidades que assumi (infelizmente, num período pandémico histórico) e o respeito pelas forças vivas da freguesia de Vila Franca de Xira levaram-me a ter de estar muito tempo afastado da minha família”, refere o autarca socialista, explicando que entendeu que é momento de lhe dedicar todo o seu tempo e atenção.

O TdC decidiu remeter as conclusões da auditoria à Secretaria de Estado da Administração Local e ao Ministério Público, considerando que existe uma responsabilidade reintegratória de cerca de 16.400 euros que o autarca terá recebido indevidamente e que deverá devolver à autarquia. A Junta de Vila Franca de Xira estará, também, sujeita a uma responsabilidade sancionatória de cerca de 3.600 euros.

João Rodrigues dos Santos alegou que agiu sempre de boa-fé e que tem em seu poder um parecer de 1994 da Procuradoria-Geral da República (PGR) que considera legal a acumulação de remuneração a tempo inteiro numa junta de freguesia com o exercício de profissão liberal. Mas a CDU vila-franquense, que participou o caso ao Tribunal de Contas, justifica que a Junta de Vila Franca solicitou também um parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), que sustenta que a acumulação de rendimentos nestas condições não poderia legalmente acontecer, à luz do Estatuto do Eleito Local. O TdC tem o mesmo entendimento e sublinha que o autarca vila-franquense terá preferido “ignorar” este parecer mais recente da CCDR-LVT e seguir o parecer mais antigo da PGR. Terá assim, conclui o TdC, violado normas do Estatuto do Eleito Local.

Estruturas locais do Bloco de Esquerda e da CDU já afirmaram que deverá ser João Rodrigues dos Santos a assumir o pagamento dos 16.400 euros da responsabilidade sancionatória reintegratória e os 3.600 euros de penalização imputados à Junta de Freguesia.