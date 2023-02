Como quer o Governo responder à crise na habitação?

Perante uma crise que tem agravado de forma drástica o acesso à habitação, o Governo responde com uma intervenção estatal no mercado privado inédita na era de António Costa. Com a jornalista Rafaela Burd Relvas, conhecemos neste P24 o pacote legislativo, com um valor de 900 milhões de euros, que procura ser a resposta à crise habitacional.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.