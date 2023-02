Greve em sete aeroportos alemães afecta 300 mil passageiros

Uma greve do pessoal de terra paralisou hoje sete dos principais aeroportos alemães, como o de Frankfurt, afectando 300.000 passageiros, um protesto para exigir melhores condições salariais.

O tráfego de passageiros foi suspenso quase totalmente nos aeroportos de Frankfurt, o maior da Alemanha e um dos mais movimentados da Europa, de Munique, Estugarda, Dortmund, Hanôver, Bremen e Hamburgo, enquanto outros aeroportos, como o de Berlim, fizeram protestos que causaram perturbações menores.

No site da ANA - Aeroportos de Portugal é possível verificar que a acção de protesto afectou as ligações entre os dois países, com o cancelamento de voos da Eurowings, da Lufthansa, e da TAP previstos para Lisboa, com origem em Munique e Frankfurt.

O sindicato Verdi convocou a greve do pessoal de terra (trabalhadores do transporte e da segurança e os que pertencem a serviços municipais e regionais, como os bombeiros) nos referidos aeroportos para exigir melhores condições salariais e de trabalho.

O protesto acontece numa altura em que o sindicato reivindica aumentos de 10,5% para 2,5 milhões de trabalhadores e quando estão a ser renegociados convénios regionais e federais para os sectores do transporte e da segurança nos aeroportos.

Por seu lado, a ADV, entidade patronal do aeroporto, disse que a greve é "uma escalada sem precedentes" e afirmou que, segundo as suas estimativas, foram cancelados 2340 voos, deixando em terra 300.000 passageiros.

No entanto, os voos para ajuda humanitária às vitimas do sismo na Turquia não serão afectados e no aeroporto de Munique podem aterrar os aviões que transportam representantes oficiais que participam na Conferência de Segurança de Munique, um evento diplomático que reúne dirigentes internacionais, como a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e que decorre entre hoje e domingo.