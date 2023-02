Hello Tomorrow! Quer comprar o que Billy Crudup tem para vender na sua série? É a Lua

Série Apple TV+ estreia-se esta sexta-feira numa América retrofuturista com carros voadores e look 50s. Crudup fala ao PÚBLICO: “Não há um futuro maravilhoso. É tudo invenção.”

É bonita, Hello Tomorrow!. A série da Apple TV+ que se estreia esta sexta-feira tem não só o sorriso vendedor de Billy Crudup mas também a ginga de Hank Azaria para se vender, e sobretudo uma direcção de arte perfeita para o seu conceito — uma América retrofuturista, em que os carros voam e os maridos saem para o trabalho com mochilas a jacto. A sua superfície é “lustrosa”, como diz o jovem actor Nicholas Podany ao PÚBLICO, e é nela que se passa muito tempo em Hello Tomorrow!. Para lá do conceito, há uma história de pais e filhos, de consumo e sonho americano. Por vezes, parecem vir em segundo lugar. Palavra aos protagonistas.